May droht Rebellen ihrer Partei

London.Nun wird das Säbelrasseln im geplanten EU-Austritt Großbritanniens (Brexit) noch lauter als zuvor. Ein Zeichen dafür, dass die wichtigste Saison im politischen Betrieb des Königreichs begonnen hat: die der Parteitage. Premierministerin Theresa May warnte im Fernsehen vor einem ungeordneten Austritt aus der EU – und drohte den Rebellen in ihrer konservativen Partei beinahe, als sie sagte: „Es ist entweder mein Deal oder kein Deal.“ Die Regierungschefin meinte damit den Vorschlag für ein Abkommen, der nach seiner Entstehung auf Mays Landsitz „Chequers-Plan“ heißt.

„Schlacht im Bürgerkrieg“

Zuvor hatte Londons Bürgermeister Sadiq Khan von der oppositionellen Labour-Partei ein weiteres Referendum gefordert. Er sehe keine Alternative. Seinem Vorgänger von der konservativen Partei dagegen kann die Scheidung von Brüssel nicht schnell genug gehen. Der ehemalige Außenminister Boris Johnson ist sowohl Sprachrohr der Brexit-Verfechter als auch stärkster Widersacher von May. Er meldet sich derzeit wöchentlich in seinem Hausblatt „Telegraph“ zu Wort. Die Zeitungsseiten sind gepflastert mit Beiträgen von Volksvertretern, die vor den Parteitagen ihre Ideen ausbreiten.

Video Überregional IWF: Brexit ohne Deal bedeutet 'hohe Kosten' für London Der Internationale Währungsfonds hat vor einem ungeordneten Brexit gewarnt. Ein Austritt ohne Vereinbarung mit der EU würde 'beträchtliche Kosten' für Großbritannien verursachen, warnte der IWF in seinem neuen Quartalsbericht. Der Internationale Währungsfonds hat vor einem ungeordneten Brexit gewarnt. Ein Austritt ohne Vereinbarung mit der EU würde 'beträchtliche Kosten' für Großbritannien verursachen, warnte der IWF in seinem neuen Quartalsbericht.

Erst die europafreundlichen Liberaldemokraten, die mit ihrer Entscheidung zur Koalitionsbildung mit den Konservativen von 2010 bis 2015 praktisch politischen Selbstmord begangen haben. Dann treffen sich die Labour-Mitglieder Ende dieser Woche, die Konservativen sind im Anschluss an der Reihe, gefolgt von den kleineren Parteien. Und auch wenn sich die Diskussionen bislang vor allem um die richtige Brexit-Strategie drehen, scheint sich hinter den Kulissen ein weiteres Drama anzubahnen. Bereiten sich die Parteien auf eine Neuwahl vor?

Die mehrtägigen Treffen dürften noch mehr als bisher offenbaren, wie gespalten die Parteien derzeit dastehen, wie „bemerkenswert dysfunktional“ sie sind, sagt Patrick Dunleavy, Politikwissenschaftler an der London School of Economics and Political Science (LSE). Etwas martialischer beschreibt es Tony Travers, ebenfalls Politikexperte an der LSE: „Sie geben den Parteien eine weitere Gelegenheit zu einer Schlacht im Bürgerkrieg.“ Denn nicht nur die regierenden Tories präsentieren sich tief zerstritten.

Verlust von Wählern

Auf der einen Seite stehen die Europaskeptiker, die einen harten Brexit fordern; auf der anderen Seite die moderaten Kräfte, die den Kurs von May – sie will eine Freihandelszone mit der Europäischen Union schaffen und einen Teil der gemeinsamen Regeln beibehalten – mittragen oder den EU-Austritt gar komplett ablehnen. Bei der oppositionellen Labour-Partei sieht die Lage kaum anders aus. Auch wenn etliche Parlamentarier einen ähnlichen Kurs wie Sadiq Khan unterstützen. Oppositionschef Jeremy Corbyn hat ein erneutes Referendum bisher ausgeschlossen. Zu groß ist ohnehin die Sorge, Wähler zu verlieren.

Zwar deuten Umfragen mittlerweile an, dass die Mehrheit der Briten heute für einen Verbleib Großbritanniens in der EU stimmen würde. Die Verschiebung ist jedoch marginal. „Es hat keinen großen Umschwung gegeben“, betont die Politologin Sara Hobolt. Die meisten Brexit-Wähler blieben ebenso ihrer Meinung treu wie die EU-Freunde. Allein die Menschen, die beim Referendum im Juni 2016 nicht zur Urne gingen, würden heute mehrheitlich für die Fortführung der EU-Mitgliedschaft votieren. Was wiederum die Umfragen erklärt.

Dagegen steigt die Unterstützung in der Öffentlichkeit für ein zweites Referendum, auch wenn keineswegs geklärt ist, was zur Wahl stehen würde. Ein weicher Brexit? Ein harter? In der Gemeinschaft bleiben? Aufgrund der zahlreichen Fragezeichen scheint die Stimmung im Unterhaus umzuschlagen: „Viele Parlamentarier betrachten eine Neuwahl mittlerweile als bessere Option als ein zweites Referendum“, sagt der Londoner Politikwissenschaftler Tony Travers.

