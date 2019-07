May geht, Johnson kommt

London.Es ist diese eine Warnung, die Boris Johnson offenbar so sehr gefallen hat, dass er sie gleich zwei Mal in die Rede seines Lebens einbaut. All jene, die gegen Großbritannien wetteten, würden ihr letztes Hemd verlieren, sagt er also. Einmal, zweimal. All jene, das sind die „Zweifler“, die „Pessimisten“, die „Schwarzmaler“, wie er sie nennt – er spielt auf seine Kritiker an, die nicht nur auf der Insel in großer Zahl zu finden sind. Doch nun hat der ehrgeizige Konservative es ihnen vorerst gezeigt: Boris Johnson wurde gestern von Königin Elizabeth II. zum neuen Premierminister des Vereinigten Königreichs ernannt.

Wie als Vorbote aber für die Schwierigkeiten, die auf den umstrittenen Brexit-Hardliner zukommen dürften, könnten sich die lauten Buhrufe erweisen, die seine Ansprache an die Nation begleiteten. Sie stammten von den Protestlern, die sich schon den ganzen Tag vor dem Gitter zur Downing Street versammelt hatten. Und auch Johnsons Vorgängerin Theresa May bei ihrer kurzen Abschiedsrede als Regierungschefin an derselben Stelle vor der berühmten schwarzen Tür mit der Nummer 10 störten.

Als „große Ehre“ hatte sie am Nachmittag bezeichnet, dem Volk als Premierministerin gedient zu haben. Sie habe versucht, einen für das gesamte Vereinigte Königreich funktionierenden Brexit zu erreichen. Gerade als May zum Schluss kommen wollte und ihrem Ehemann Philip für dessen Unterstützung während ihrer Amtszeit dankte, wurde sie von einem lauten „Stop Brexit“ unterbrochen. Die Stimme des proeuropäischen Aktivisten Steve Bray, der sich durch seine Dauer-Anwesenheit vor dem Westminster-Palast fast schon zu einer Marke auf der Insel entwickelt hat, hallte von der Straße in Richtung May. Die Antwort fiel kurz und emotionslos aus: „Ich denke nicht.“

Ober-Optimist verspricht Brexit

Es war bezeichnend: Für Theresa May begann die Amtszeit vor drei Jahren nach dem schicksalhaften Referendum mit dem Thema Brexit, der finale Auftritt der 61-Jährigen endete mit der Kontroverse um die Scheidung von der EU. Nun übernimmt Johnson. Es war ein historischer Tag, wieder einmal. Die beiden Konservativen vollzogen offiziell den Schlagabtausch. Im Buckingham-Palast reichte May bei Königin Elizabeth II. formal ihr Rücktrittsgesuch ein und empfahl ihren Nachfolger. Was Ihre Majestät wirklich über die vergangenen Monate denkt, soll ihr Geheimnis bleiben. Sie hält sich stets aus der aktuellen Politik heraus.

Kurz darauf erschien Johnson zur ersten Audienz im Palast. Zum 14. Mal während ihrer Zeit auf dem Thron ernannte die Queen einen neuen Regierungschef. Mit einem Handschlag zwischen der Monarchin und dem neuen Regierungschef beauftragte das Staatsoberhaupt am Mittwoch den designierten Premierminister Johnson mit der Regierungsbildung.

Johnson bildete sein Kabinett stark um und umgibt sich vor allem mit Brexit-Hardlinern und Weggefährten: Neuer Vize-Premierminister wird Michael Gove. Der einstige Brexit-Minister Dominic Raab übernimmt das Außenministerium vom scheidenden Jeremy Hunt. Innenminister Sajid Javid wechselt ins Finanzministerium, Liz Truss leitet fortan das Handelsministerium. Ex-Entwicklungsministerin Priti Patel wird Innenministerin. Brexit-Minister bleibt Steve Barclay. Viele EU-freundliche Minister und Staatssekretäre waren einem Rauswurf durch Johnson zuvorgekommen und hatten ihre Ämter aufgegeben.

Johnson weiß, dass es die Zeit nicht zulässt, sich langsam im neuen Heim einzurichten. Der offizielle Brexit-Stichtag ist der 31. Oktober. Und am Mittwoch wiederholte er sein Versprechen, Großbritannien werde auch im Falle eines No Deals spätestens zu diesem Termin aus der Gemeinschaft ausscheiden. Man wünsche zwar keinen Brexit ohne Austrittsabkommen, trotzdem werde er sein Land auf diese „entfernte Möglichkeit“ vorbereiten. Aber seine Regierung werde „einen neuen Deal, einen besseren Deal“ erreichen. Johnson gibt den Ober-Optimisten: ,,Ich habe jedes Zutrauen, dass wir das in 99 Tagen schaffen.“

Theresa May trat vor drei Jahren mit dem Ziel an, eine sozialere Politik betreiben zu wollen. Daraus wurde nichts. Ihr Vermächtnis ist der gescheiterte Brexit, der sie zum Rücktritt zwang. Nun wird sich der nächste Premier an ihm versuchen. Und auch wenn der EU-Austritt ganz oben auf der Agenda steht, ist die Liste der Aufgaben lang. Johnson muss nicht nur seine eigene Partei befrieden, sondern auch das Land einen.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 25.07.2019