May laufen die Minister davon

Das kurz aufgeflammte Selbstbewusstsein der Regierungschefin dürfte mittlerweile dahin sein. Sie kämpft um ihr politisches Überleben. Und hat nun mächtige Gegner in ihren Reihen. So sagte etwa Davis, er könne die Strategie von Downing Street nicht unterstützen, mit der May eine engere Anbindung an die EU sucht als die harten Verfechter dies wünschen. Diese werde „uns im besten Falle in einer schwachen Verhandlungsposition zurücklassen“. Großbritannien gebe „zu leichtfertig zu viel her“. Der eingeschlagene Kurs mache es unwahrscheinlicher, dass das Königreich den Binnenmarkt und die Zollunion verlassen werde, so der Politiker, der einen harten Bruch mit Brüssel fordert. Zudem gab sein Stellvertreter, Staatssekretär Steve Baker, das Amt auf.

Ein Sprecher der Premierministerin sagte, man halte weiterhin an dem Brexit-Plan fest. May bezeichnete ihn im Unterhaus als „richtigen Brexit“. Jeremy Corbyn, der Oppositionsführer der Labour-Partei, nannte die Regierung derweil ein „sinkendes Schiff“.

Abermals herrscht Chaos im Königreich, und es könnte sich noch ausweiten. Nicht nur für May bedeutet der Rückzug zweier Brexit-Schwergewichte einen schweren Schlag, sondern für die gesamte Regierung, die sich nun zerstritten wie eh und je präsentiert. Hier die Brexit-Hardliner, dort die EU-Freunde – die Partei steht exemplarisch für die in der Europafrage gespaltene Nation. In Westminster rechnen Beobachter mit weiteren Rücktritten, und sogar ein Sturz von May wird nicht ausgeschlossen, genauso wenig wie Neuwahlen. „Alles kann jetzt passieren“, sagte ein Abgeordneter gestern hinter vorgehaltener Hand.

Zum Nachfolger von Johnson bestimmte May gestern Abend den bisherigen Gesundheitsminister Jeremy Hunt. Der Nachfolger von Davis heißt Dominic Raab. Der Brexit-Anhänger war Staatssekretär für sozialen Wohnungsbau, gilt als pragmatisch und ist beliebt in der Partei. Das ist May nicht mehr. Sie kämpft jetzt um ihr politisches Überleben.

