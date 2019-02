May pocht auf schnelle Lösung

London.Als die europäischen Staats- und Regierungschefs gestern die Wüste im ägyptischen Scharm el Scheich verließen, sah die Lage in Sachen Brexit kaum anders aus als vor der Konferenz, an deren Rande auch Großbritanniens EU-Austritt Thema war: Niemand weiß, wie es mit der Scheidung von der Staatengemeinschaft weitergeht oder ob diese tatsächlich wie geplant am 29. März vollzogen wird. Für Neuigkeiten sorgte allerdings die Labour-Partei. Die britischen Sozialdemokraten verkündeten am Abend auf ihrer Homepage, dass sie sich hinter die Forderung nach einem zweiten Brexit-Referendum stellen.

Seine Partei werde einen entsprechenden Antrag entweder selbst vorlegen oder mittragen, wurde Labour-Chef Jeremy Corbyn in einer Mitteilung zitiert.

Am Mittwoch wolle die Partei bei der anstehenden Abstimmung über die weiteren Brexit-Schritte jedoch zunächst versuchen, die Regierung auf die Labour-Forderungen einzuschwören, betonte Corbyn der Mitteilung zufolge. Außerdem werde die Partei einen Vorstoß unterstützen, der May zum Verschieben des EU-Austritts zwingen soll, falls bis Mitte März kein Austrittsabkommen ratifiziert ist. Damit soll ein ungeregelter EU-Austritt abgewendet werden.

Der jüngste Vorstoß von Labour kam nur wenige Tage, nachdem mehrere Abgeordnete unter anderem aus Protest gegen den Brexit-Kurs Corbyns aus der Partei ausgetreten waren.

May hatte die eigentlich für diese Woche angesetzte Parlamentsabstimmung über den zwischen Brüssel und London ausgehandelten Austritts-Deal bis spätestens 12. März verschoben. Sie will sich so mehr Zeit verschaffen, um in den Gesprächen mit der EU weitere Zugeständnisse zu erreichen. Es geht insbesondere um den Backstop, der bei den Brexit-Hardlinern so ungeliebten Notfall-Lösung zur Vermeidung einer harten Grenze zwischen der Republik Irland und Nordirland.

Hält May an ihrem Plan fest, blieben Unternehmen, Investoren, Bürgern und Regierungen dies- und jenseits des Ärmelkanals nur zweieinhalb Wochen, um sich auf die künftigen Bedingungen einzustellen. Aus Brüssel ist zu hören, dass die britische Regierung bis zuletzt keinen Plan geäußert hat bezüglich eines mehrheitsfähigen Auswegs aus der Sackgasse.

Auch das Damoklesschwert eines chaotischen Ausscheidens ohne Abkommen schwebt weiterhin über der Insel und dem Kontinent. Je weniger Zeit bis zum 29. März bleibe, desto größer sei die Wahrscheinlichkeit dieses Szenarios, sagte EU-Ratspräsident Donald Tusk. Er hielt eine Verschiebung für eine vernünftige Lösung.

Theresa May erteilte diesem Vorschlag unverzüglich eine Absage. Mehrmals verweigerte sie eine Antwort auf die Frage, welche der beiden Alternativen sie bei einer erneuten Ablehnung des Kompromisses im Parlament beschließen würde: die EU ohne Vertrag zu verlassen oder bei den übrigen Mitgliedstaaten um eine Verschiebung von Artikel 50 zu bitten? May bestand vielmehr darauf, dass ein Abkommen in greifbarer Nähe sei.

In London überschlugen sich die Schlagzeilen. Die europaskeptische Zeitung „Telegraph“ hatte berichtet, dass die britische Regierung erwägt, den Brexit um bis zu zwei Monate hinauszuzögern. Der linksliberale ,,Guardian“ schrieb, es stehe zur Debatte, die Übergangsperiode bis Ende 2020 durch eine Verlängerung der EU-Mitgliedschaft Großbritanniens zu ersetzen. In der derzeitigen politischen Realität gilt diese Option als äußerst unwahrscheinlich. Beobachter vermuten aber, dass Druck auf die Brexit-Hardliner aufgebaut werden soll, dem jetzigen Deal zuzustimmen. (mit dpa)

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 26.02.2019