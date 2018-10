May sieht Fortschritte

London.Das Brexit-Abkommen ist aus Sicht der britischen Premierministerin Theresa May zu 95 Prozent fertig. Seit dem informellen EU-Gipfel in Salzburg vor einem Monat seien wichtige Fortschritte etwa bei den Themen Sicherheit, Dienstleistungen und Transport gemacht worden, sagte May gestern im Londoner Parlament. Sie rief den Abgeordneten zu: „Wir müssen unsere Nerven behalten.“ Innerhalb ihrer eigenen Partei nimmt der Druck auf May zu. Die Politiker, die einen klaren Schnitt in den Beziehungen zur EU befürworten, drohen ihr mit einer Revolte. Auf Kritik stießen aggressive Äußerungen mancher Tories. So erklärten nicht namentlich genannte Politiker in Medien, May betrete die „Todeszone“.

Wann die Brexit-Verhandlungen fortgesetzt werden, ist nach Angaben der EU-Kommission unklar. Noch sei kein neues Treffen zwischen Brexit-Minister Dominic Raab und EU-Unterhändler Michel Barnier angesetzt, sagte ein Sprecher in Brüssel. Der Sprecher sagte, für ein Abkommen fehle noch die entscheidende Einigung über die von der EU geforderte Garantie für offene Grenzen in Irland. dpa

