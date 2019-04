Mays nächste Charmeoffensive

London.Es passt in die Zeit, immerhin kurz vor Ostern, dass im Königreich besonders viel von Hoffnung und Wundern die Rede ist. Als nichts anderes wird es nämlich bezeichnet, dass Premierministerin Theresa May und die Spitze der Labour-Opposition derzeit nicht nur miteinander nach einem Weg aus der Brexit-Sackgasse suchen, sondern sogar positiv über ihre Zusammenarbeit sprechen. Am Sonntag wandte sie sich in einer etwas verwackelten, aber überraschend persönlichen Video-Botschaft an die Nation und rechtfertigte ihre neue Strategie. Sie wirkte locker, für ihre Verhältnisse fast gelöst. Es gebe keine Anzeichen dafür, dass ihr mit Brüssel ausgehandeltes Austrittsabkommen in der nahen Zukunft vom Parlament gebilligt werden könnte, sagte May.

Das war noch milde ausgedrückt, drei Mal fiel der Deal krachend durchs Unterhaus. ,,Ich musste daher einen neuen Ansatz wählen.“ Die Regierungschefin klang dabei „endlich einmal nicht wie ein Roboter“, lobten etliche Beobachter. Würden die Premierministerin und der linke Labour-Chef Jeremy Corbyn bei ihren Verhandlungen über die Zukunft des Landes kurz vor einer Einigung stehen? Gestern schien die friedliche Fassade schon wieder zu bröckeln. „Im Moment erkennen wir nicht, dass die Regierung ihre Position geändert hat“, sagte der Schatten-Brexit-Minister Keir Starmer am Vormittag und verwies auf die roten Linien von May, nach denen das Land sowohl Binnenmarkt als auch Zollunion verlassen soll.

Dabei drängt die Zeit. May muss bis morgen mit einem Plan für das weitere Vorgehen aufwarten. Am Abend kommen die Staats- und Regierungschefs zu einem Sondergipfel zusammen und entscheiden über die Bitte aus London, den Brexit-Termin abermals zu verschieben, London hätte gerne Aufschub bis zum 30. Juni. EU-Ratspräsident Donald Tusk hatte eine Verzögerung von bis zu zwölf Monaten vorgeschlagen – mit der Option, die EU früher zu verlassen, wenn sich das Parlament auf ein Brexit-Abkommen einigt.

Aber vor allem fordert die EU eine Ansage von May, was die Briten d mit der Zeit anfangen wollen und wie sie gedenken, den Brexit umzusetzen. Brüssel möchte verhindern, dass sich die Brexit-Saga ins Unendliche hinziehen könnte. Ohne Durchbruch beim Gipfel scheidet das Land am Freitag ohne Vertrag und ohne Übergangsphase aus der Union aus.

Treffen mit Merkel und Macron

Kurz vor dem EU-Sondergipfel reist May heute nach Berlin für erneute Gespräche mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), die mehrmals betont hat, „bis zur letzten Stunde“ für einen geordneten Brexit kämpfen zu wollen. Während die Deutschen große Geduld mit dem Königreich andeuten, scheint Frankreich deutlich schwieriger zu überzeugen zu sein. Staatspräsident Emmanuel Macron präsentiert sich seit Wochen skeptisch gegenüber einer langen Verzögerung der Scheidungsfrist.

Weil die 27 Staats- und Regierungschefs morgen einstimmig einem erneuten Aufschub zustimmen müssen, versucht May eine letzte Charme-Offensive. Nach Merkel trifft sie Macron in Paris. Es ist die Woche der Entscheidung – wieder einmal.

