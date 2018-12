Mays Unterstützung nahe null

London.Am Morgen danach versuchte Westminster nicht einmal, so zu tun als wäre alles in Ordnung. Die politische Klasse taumelte gestern wie verkatert durch Londons Regierungsviertel nach jenem Montag, der mit all seinen Wirrungen und Wendungen selbst das an politisches Chaos gewöhnte Land überraschte. Premierministerin Theresa May hatte eine für gestern Abend geplante Abstimmung über das Austrittsabkommen im Unterhaus aus Angst vor einer krachenden Niederlage kurzerhand verschoben. Ohne einen neuen Plan zu präsentieren.

„Bis Weihnachten Geschichte“

In den altehrwürdigen Hallen des Westminster-Palasts herrschten Wut und Frustration. Sowohl Brexit-Anhänger als auch EU-Freunde, sowohl die oppositionelle Labour-Partei als auch etliche Konservative fühlten sich politisch kaltgestellt. „So sieht keine Demokratie aus, die Premierministerin ignoriert komplett das Parlament“, schimpfte ein Tory-Politiker. Im Unterhaus hatte May am Montag versprochen, bei der EU weitere Zugeständnisse zu fordern. Es handelte sich um ein Eingeständnis ihrer Niederlage, nachdem sie wochenlang verkündet hatte, der vorliegende sei „der beste und finale Deal“. May brach nichtsdestotrotz gestern zu einer Charme-Offensive in Richtung Kontinent auf – um den Deal zu retten. Am Morgen traf sie den niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte in Den Haag, weiter ging es in Berlin bei Kanzlerin Angela Merkel, letzte Station war Brüssel, wo EU-Ratschef Donald Tusk und Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker die Premierministerin empfingen.

Sie alle hatten eine Botschaft: Die EU wird das Vertragspaket nicht wieder aufschnüren. Manche Beobachter verglichen Mays Europa-Tournee angesichts der Tumulte mit einer Flucht. Etwa vor dem Oppositions-Chef von Labour, Jeremy Corbyn, der plant, „zu gegebener Zeit“ einen Misstrauensantrag zu stellen.

Mehr aber noch vor ihrer konservativen Partei, in der mittlerweile auch viele Kollegen, die sich in der Vergangenheit loyal zeigten, das Vertrauen in May verloren haben. „Sie wird bis Weihnachten Geschichte sein“, sagte ein ehemaliger Unterstützer britischen Medien.

Kommt es nun zur Neuwahl? Oder doch zu einem zweiten Referendum? Das haben sowohl May als auch Corbyn bislang abgelehnt. Immerhin bei einer Forderung gab Downing Street gestern nach. Das Parlament soll bis spätestens 21. Januar über den Deal abstimmen, verkündete ein Sprecher. Das mögliche Kalkül: Je länger May das Votum hinauszögert, desto nervöser dürften die Abgeordneten über die Vorstellung eines ungeordneten Brexit werden. Die Regierungschefin geht mit ihrer Strategie ein hohes Risiko ein. Am 29. März 2019 schon scheiden die Briten aus der Gemeinschaft aus. Und ein Ausweg aus der Krise ist nicht absehbar.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 12.12.2018