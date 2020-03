Medikament dringend gesucht

Mannheim.Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Gesundheitsbehörden – in Deutschland, aber auch in vielen anderen Ländern – versuchen derzeit, die Ausbreitung des Coronavirus so gut es geht zu verlangsamen. Zum einen, damit das Gesundheitssystem nicht durch die hohe Zahl an Schwerkranken lahmgelegt wird. Und zum anderen, weil alle auf einen Durchbruch in der Behandlung hoffen. Und tatsächlich scheint dieser gar nicht so weit entfernt.

„Wir sind optimistisch, dass in den nächsten Wochen solche Medikamente auch in Deutschland eingesetzt werden“, sagte der Leiter des Robert Koch-Instituts, Lothar Wieler, bereits vergangenen Donnerstag. Er betonte, dass derzeit viele Studien liefen, insbesondere in China, wo Wirkstoffe zur Behandlung getestet würden.

Da die Zeit für die langwierige Entwicklung neuer Medikamente fehlte, konzentriert sich die Suche nach Arzneimitteln derzeit auf Präparate, „die sich entweder bereits in der Entwicklung für andere Erkrankungen befinden oder schon in anderen Anwendungsgebieten zugelassen sind“, betonte das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, das für die Zulassung zuständig ist. Bislang werden vor allem antivirale Medikamente gegen Grippe und HIV getestet. Auch das Pharmaunternehmen AbbVie, das seinen zweitgrößten Standort in Ludwigshafen hat, hat ein HIV-Medikament für die Erprobung in China zur Verfügung gestellt. Das teilte der Branchenverband vfa mit.

Impfstoffe in der Entwicklung

Einen anderen Ansatz verfolgt eine Gruppe deutscher Wissenschaftler. Infektionsforscher vom deutschen Primatenzentrum in Göttingen haben zusammen mit Kollegen von der Berliner Charité ein Enzym identifiziert, das dem Coronavirus hilft, in Zellen einzudringen. Auch in diesem Fall gibt es bereits ein Medikament, das diesen „Türöffner“ hemmt. Es wird vor allem in Japan bei Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse eingesetzt. Die Forscher haben das Präparat mittlerweile im Labor an Viren getestet, die sie Patienten entnommen haben. Und tatsächlich: Das Medikament hat „das Eindringen des Virus in Lungenzellen blockiert“, wird der Erstautor der Studie, Markus Hoffmann vom Primatenzentrum, in einer Mitteilung zitiert. Das Medikament namens Camostat Mesilate soll jetzt in klinischen Studien mit Patienten getestet werden. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte will sich noch nicht zur Wirksamkeit der verschiedenen Ansätze äußern. „Die Ergebnisse laufender klinischer Prüfungen bleiben abzuwarten“, betont eine Sprecherin.

Die beiden Corona-Patienten, die – Stand Montag – in der Heidelberger Uniklinik liegen, erhalten nach Angaben des Klinikums derzeit keine antiviralen Medikamente und nehmen auch nicht an Studien teil. Sie zeigen demnach nur milde Symptome der Lungenkrankheit.

Das Düsseldorfer Universitätsklinikum hingegen, in dem am Montag ein Corona-Patient gestorben ist, teilte auf Anfrage mit, dass „bei schwer Erkrankten auch neuartige antivirale Therapieansätze gewählt würden“. Welche genau, wollte das Klinikum nicht sagen.

Auch die Entwicklung von Impfstoffen läuft auf Hochtouren. Laut Weltgesundheitsorganisation wird derzeit an 20 Seren gearbeitet. Doch das benötigt Zeit. Mit einem Impfstoff rechnen Experten erst im Lauf des Jahres 2021.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 10.03.2020