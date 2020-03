„Medizinische Versorgung darf nicht am Geld scheitern“

Berlin.Die Zahl der Corona-Infizierten in Deutschland steigt rasant. Wie sich die Kliniken auf den Ausnahmezustand einstellen, erklärt der Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), Gerald Gaß. So könnten durch die Verschiebung planbarer Operationen Kapazitäten für Corona-Patienten frei werden.

Herr Gaß, in Deutschland gibt es 28 000 Intensivbetten. Reichen die tatsächlich aus, um der Seuche Herr zu werden?

Gerald Gaß: Das wird sich daran entscheiden, wie gut es gelingt, die Infektionsgeschwindigkeit in die Länge zu ziehen, um die Spitze der Anzahl der zu versorgenden Patienten zum gleichen Zeitpunkt möglichst niedrig zu halten.

Wie viele Betten sind jetzt schon wegen anderer Erkrankungen belegt?

Gaß: Die Intensivstationen sind im Jahresdurchschnitt zu 80 Prozent belegt. Von Klinik zu Klinik ist das jedoch sehr unterschiedlich.

Heißt im Umkehrschluss, für die erwartete Verschärfung der Virus-Krise stehen letztlich nur etwa 5600 Betten zur Verfügung. . .

Gaß: Nein, so kann man nicht rechnen. Denn ein Teil der Patienten auf Intensivstationen wird dort nach planbaren Operationen behandelt. Diese lassen sich zum Teil verschieben, so dass verstärkt Kapazitäten für Corona-Patienten frei werden.

Mit ihrem jüngsten Beschluss, alle planbaren Operationen auf unbestimmte Zeit zu verschieben, rennen Bund und Länder bei Ihnen also offene Türen ein?

Gaß: Ja. Bei einer sich zuspitzenden Lage handeln die Kliniken ohnehin so. Entscheidend bleibt allerdings, ob eine Verschiebung medizinisch vertretbar ist oder nicht. Eine geplante Krebsoperation zum Beispiel kann zwingend notwendig sein. Dagegen kann ein geplantes Hüftimplantat eher verschoben werden. Hochbetagte Patienten bleiben in der Regel nach einem solchen Eingriff auch einige Zeit auf der Intensivstation, das ließe sich durch eine Verschiebung vermeiden.

Kliniken könnten trotzdem vor dem Problem stehen, mehr Schwerkranke als Intensivbetten zu haben. Was dann?

Gaß: Am Ende entscheiden immer die behandelnden Mediziner, ob ein Intensivbett nötig ist, oder ob die Versorgung des Patienten auch auf einer normalen Station mittels zusätzlicher Maßnahmen sichergestellt werden kann.

Gibt es überhaupt genug Klinik-Personal für einen Corona-Worst-Case?

Gaß: Auch dazu soll ja die Einschränkung des Regelbetriebs dienen. Auf diese Weise wird Personal aus anderen Bereichen zur Unterstützung frei. Fachschwestern und Fachkrankenpfleger für die Intensivmedizin lassen sich allerdings nicht beliebig vermehren. Wir werden in der weiteren Entwicklung auch auf Fachkräfte zugehen, die zum Beispiel vor kurzem in den Ruhestand gegangen sind.

Fühlen sich die Kliniken in dieser angespannten Phase ausreichend von der Politik unterstützt?

Gaß: Im Prinzip ja. Wir haben zum Beispiel die Zusage des Bundesgesundheitsministers, dass kurzfristig eine Verteilung von Schutzbekleidung für das Klinikpersonal aus den zentralen Lagerbeständen erfolgt. In manchen Kliniken ist die Schutzkleidung sehr knapp geworden. Wenn die Politik jetzt von einem Schutzschirm für die Krankenhäuser spricht, so verstehen wir darunter, dass die finanziellen Mehrbelastungen für den stationären Bereich schnell und unbürokratisch ausgeglichen werden. Auf keinen Fall darf die medizinische Versorgung am Geld scheitern. Mir macht aber noch etwas anderes Sorgen. . .

Was ist das?

Gaß: Wenn jetzt flächendeckend Schulen und Kitas geschlossen werden, dann muss die Politik dafür sorgen, dass das medizinische Personal trotzdem seiner Arbeit nachgehen kann. Eine Notbetreuung der Kinder von Ärzten, Schwestern und Pflegern ist dringend erforderlich.

