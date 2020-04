Medizinstudenten: "Gefühl, gebraucht zu werden"

Wir sind beide im sechsten Semester, wohnen derzeit zusammen in einer WG und haben uns schon vor knapp drei Wochen beim Gesundheitsamt als Freiwillige gemeldet. Freunde haben uns erzählt, dass sie dort händeringend nach Leuten suchen. Und weil in der Uni gerade eh nichts läuft und wir nicht die Typen sind, die nur zu Hause rumsitzen, war klar, dass wir das machen.

So haben wir die Corona-Teststationen in Schwetzingen und Heidelberg-Kirchheim mit aufgebaut. Diese werden unter Aufsicht einer Ärztin fast vollständig von Studenten betrieben. Wir organisieren die Abläufe, koordinieren unsere Teams und machen die Abstriche. Am Anfang waren wir im Außenteam noch zu sechst, inzwischen sind alleine in unserem Team mehr als 32 Kommilitonen. Insgesamt sind in Heidelberg und im Rhein-Neckar-Kreis bestimmt mehr als 150 Studierende im Einsatz.

Die Arbeit macht viel Spaß, auch wenn wir im Moment wohl fast 70 Stunden pro Woche vor Ort sind. Wir kriegen eine Aufwandsentschädigung, aber reich wird davon niemand. Und wegen des Geldes macht es eh keiner. Wir haben das Gefühl, dass wir aktuell gebraucht werden. Und das fühlt sich gut an. Wir sind uns bewusst, dass durch unseren Einsatz die Möglichkeit besteht, dass wir uns anstecken. Aber wir gehen damit rational um, versuchen uns so gut wie möglich zu schützen. Unser größtes Manko im Moment ist, dass wir vor Ort keinen Kaffee haben – aber da sind wir dran! (mig)

Jonas Haag, 22 Jahre, und Tobias Funck, 21 Jahre, Medizinstudenten in Heidelberg

