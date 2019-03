„Mehr als 10 000 Stellen sind unbesetzt“

Mannheim.Kai Rosenberger, Vorsitzender des Beamtenbunds Baden-Württemberg (BBW), glaubt nicht an einen Ausgleich der Personallücken durch die Digitalisierung.

Herr Rosenberger, die Pensionswelle trifft die Amtsstuben. Was bedeutet das für den Südwesten?

Kai Rosenberger: Die Pensionswelle ist in Baden-Württemberg bereits seit drei, vier Jahren in Gang. Der Höhepunkt ist zwar noch nicht erreicht, aber das Land kann schon jetzt mehr als 10 000 im Haushalt bewilligte Stellen nicht besetzen.

Welche Bereiche sind das?

Rosenberger: Im Wesentlichen geht es um die Landesbediensteten in der Steuer- und Finanzverwaltung. Aber auch bei den Lehrern, im Justizwesen und in der technischen Fachverwaltung gibt es Lücken.

Wie sieht es bei der Polizei aus? Die Landesregierung spricht von der bislang größten Einstellungsoffensive in der Geschichte Baden-Württembergs und will 1500 neue Stellen bis zum Jahr 2024 besetzen.

Rosenberger: Offene Stellen gibt es bei der Polizei in der Tat keine. Aber deshalb ist nicht alles in Ordnung. Baden-Württemberg muss noch mehr Polizisten einstellen. Wir haben einfach zu wenige.

Hat die Landesregierung bei der Personalplanung eine Strategie?

Rosenberger: Teils, teils. Die Landesregierung hat zum Beispiel in der Steuerverwaltung die Ausbildungskapazitäten deutlich erhöht. Allerdings viel zu spät. Dasselbe gilt auch für die Polizei.

Muss man jeden Pensionär ersetzen? Bietet die Digitalisierung keine Einsparmöglichkeiten?

Rosenberger: Die Digitalisierung wird im öffentlichen Dienst mittel- bis langfristig keine Einsparmöglichkeiten bieten. Leichte Tätigkeiten werden wegfallen, aber es werden neue Stellen geschaffen, die auch besetzt werden müssen. Die Digitalisierung wird die Engpässe nicht beheben.

Die Lage ist also schwierig?

Rosenberger: Ja, und sie wird dramatisch. Manche Baden-Württemberger glauben vielleicht, es sei gar nicht so schlimm, dass mehr als 10 000 Stellen unbesetzt sind, weil es ohnehin zu viele Beamte gebe. Deshalb könnten auch weniger Leute die Arbeit erledigen. Aber das ist falsch. Schon jetzt hat Baden-Württemberg in der Steuer- und Justizverwaltung sowie bei der Polizei im Ländervergleich die wenigsten Beamten im Verhältnis zur Bevölkerungszahl. Ausbaden muss das der Bürger, der zum Beispiel länger warten muss, bis Anträge bearbeitet werden. was

Das Interview wurde telefonisch geführt und dem Gesprächspartner vor der Veröffentlichung vorgelegt.

© Mannheimer Morgen, Montag, 18.03.2019