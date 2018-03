Mehr als 300 Tote in fünf Tagen

Anzeige

In den Kliniken gehen die Medikamente und Materialien aus. Mehrere Krankenhäuser wurden nach unterschiedlichen Berichten getroffen und sind außer Betrieb. „Worte können das Ausmaß des menschlichen Leidens und die Verzweiflung nicht erfassen“, schrieb der Regionaldirektor des Internationalen Roten Kreuzes, Robert Mardini, auf Twitter. Seit 2013 belagern syrische Regierungstruppen das Gebiet, Güter kommen – wenn überhaupt – nur über Schmugglertunnel hinein. Rund 400 000 Menschen sind in Ost-Ghuta fast vollständig von der Außenwelt abgeschlossen. Wegen der Blockade sind Nahrungsmittel knapp.

Hilfstransporte dürfen kaum noch nach Ost-Ghuta. Vor rund einer Woche erreichte ein Konvoi die Region, der erste nach mehr als zwei Monaten. An Bord der Lastwagen waren gerade einmal Güter für 7200 der 400 000 Menschen in dem Gebiet. Oppositionelle werfen der Regierung in Damaskus vor, die Hilfe absichtlich zu blockieren.

Syriens Regierung verweist ihrerseits auf Granaten, mit denen Rebellen Viertel in Damaskus beschießen. Beobachter aber erkennen in Ost-Ghuta eine Strategie der Assad-Anhänger, die aus Sicht des Machthabers schon vorher erfolgreich war: Sie bombardieren ein Gebiet so lange, bis die Rebellen zur Aufgabe bereit sind.

Die Opposition gibt auch Russland, Syriens Schutzmacht, eine Schuld an der Eskalation. Moskau habe im vergangenen Jahr ein Abkommen über den Abzug der 240 in Ost-Ghuta aktiven Anhänger des Terrornetzwerks Al-Kaida nicht umgesetzt, sagte der Sprecher der islamistischen Miliz Failak al-Rahman, Wail Olwan, in einem TV-Interview.

Demnach wollte Russland die Dschihadisten in dem Gebiet lassen, um einen Vorwand für Angriffe zu haben. Eine politische Lösung sieht Olwan nicht: „Eine politische Lösung heißt nach russischer Lesart Bombardierung von Zivilisten, Zerstörung der Infrastruktur, Blockade und Aushungern bis zur Kapitulation gegenüber Assad.“

Moskau bestätigt Einsatz

Nicht nur Aktivisten aus Ost-Ghuta, sondern auch regierungstreue syrische Medien berichten, russische Jets seien an den Angriffen beteiligt. Eine Quelle im Moskauer Verteidigungsministerium bestätigte der angesehenen Zeitung „RBK“, russische Kampfflugzeuge seien über Ost-Ghuta im Einsatz. Ob diese auch Bomben würfen, ließ der Informant aber offen.

Ost-Ghuta gehört zu einer von vier sogenannten Deeskalationszonen, die unter Vermittlung der „Garantiemächte“ Russland, Iran und Türkei in Astana verhandelt wurden. Doch der Frieden kehrte nie richtig ein. Mehrfach scheiterten Anläufe für eine Waffenruhe.

Die USA wollen mit Hilfe des UN-Sicherheitsrates ein Ende des Tötens sowie Hilfslieferungen für die Menschen erwirken. Die UN-Vetomacht Russland hat mehrfach Resolutionen zu Syrien blockiert. Kritiker werfen Moskau daher vor, den Sicherheitsrat lahmzulegen. Letztlich wird das UN-Gremium so zu einem Schauplatz der Rivalität zwischen Russland und den USA.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 23.02.2018

Zum Thema