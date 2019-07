Mehr als die Hälfte gegen CO2-Steuer

Klimaschutz in Deutschland

Ähnlich wie in den Vormonaten sehen 63% aller Bundesbürger ein Defizit beim Klimaschutz in Deutschland (Mai: 68%; Juni-I: 68%). Jeder Fünfte hält das Engagement für den Klimaschutz in Deutschland für „gerade richtig“ (21%; Mai: 19%; Juni-I: 21%), 13% sind der Meinung, es wird zu viel getan (Mai: 12%; Juni-I: 8%).

Bewertung: CO2-Steuer und Verteuerung von Flugtickets

Obwohl die Deutschen beim Klimaschutz klare Versäumnisse erkennen, spricht sich eine Mehrheit von 59% (Mai: 61%; Juni-I: 58%) gegen die Einführung einer CO2-Steuer auf den Verbrauch fossiler Brennstoffe wie Benzin, Diesel, Gas oder Heizöl aus, selbst wenn es für die Steuerzahler Entlastungen in anderen Bereichen geben soll. Nur eine Minderheit (38%; Mai: 35%; Juni-I: 38%) befürwortet die Einführung einer solchen CO2-Steuer. In den Parteianhängerschaften spricht sich lediglich bei den Grünen eine Mehrheit für eine CO2-Steuer aus. Im Westen der Republik liegt der Anteil der Befürworter bei 40%, im Osten bei 28%.

Dagegen finden 71% eine deutlich höhere Steuer auf Flugtickets gut, ein Viertel (26%) lehnt dies ab. Hier gibt es kaum Unterschiede zwischen West und Ost und auch in allen Parteianhängerschaften befürworten Mehrheiten höhere Steuern auf Flugtickets.

Gesundheitszustand von Angela Merkel

Viel diskutiert und spekuliert wurde in den letzten Wochen über den Gesundheitszustand von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Allerdings sind 80% aller Deutschen der Meinung, dass dies Privatsache der Kanzlerin ist, nicht einmal jeder fünfte Deutsche (19%) und Minderheiten in allen Parteianhängerschaften sind der Ansicht, dass sie als Kanzlerin die Öffentlichkeit über ihren Gesundheitszustand informieren muss (weiß nicht: 1%).

Wirtschaftliche Lage

Für 53% ist die ökonomische Lage in Deutschland gut (Mai: 57%; Juni-I: 57%), 40% halten sie für teils gut, teils schlecht (Mai: 35%; Juni-I: 36%), 6% stufen sie als schlecht ein (Mai: 7%; Juni-I: 7%).

Die Konjunkturaussichten werden so pessimistisch bewertet wie seit zehn Jahren nicht mehr: 40% befürchten (Mai: 34%; Juni-I: 29%) einen Abschwung, 47% (Mai: 50%; Juni-I: 57%) erwarten, dass sich wirtschaftlich demnächst „nicht viel ändern“ wird, und lediglich 10% (Mai: 13%; Juni-I: 12%) rechnen mit einem Aufschwung der deutschen Wirtschaft.

Weiterhin auf hohem Niveau ist die Einschätzung der ökonomischen Lage im Privaten: 68% der Befragten beschreiben diese mit „gut“ (Mai: 67%; Juni-I: 65%), 26% mit teils gut, teils schlecht (Mai: 27%; Juni-I: 28%) und 6% mit „schlecht“ (Mai: 6%; Juni-I: 7%).

14% der Bürger erwarten, dass es ihnen in einem Jahr ökonomisch besser gehen wird als heute (Mai: 17%; Juni-I: 17%), 73% rechnen mit ähnlichen Verhältnissen wie zurzeit (Mai: 70%; Juni-I: 69%) und 11% befürchten eine Verschlechterung ihrer persönlichen finanziellen Situation (Mai: 12%; Juni-I: 11%).

Parteikompetenzen: Wirtschaft und soziale Gerechtigkeit

Die Lösung unserer wirtschaftlichen Probleme trauen 38% am ehesten der CDU/CSU zu (Mai: 38%; Juni-I: 38%). Nur 7% sind der Meinung, die SPD verfüge im Bereich der Wirtschaftspolitik über die größere Kompetenz (Mai: 10%; Juni-I: 6%), ebenfalls 7% meinen dies über die Grünen (Mai: 4%; Juni-I: 8%) und 5% über die FDP (Mai: 6%; Juni-I: 5%). 23% (Mai: 22%; Juni-I: 21%) sind der Meinung, dass keine Partei unsere ökonomischen Probleme lösen kann und 18% machen bei dieser Frage keine Angabe (Mai: 16%; Juni-I: 18%).

Das Thema soziale Gerechtigkeit sehen 23% am besten bei der SPD (Januar-I: 25%; April: 28%) aufgehoben und 20% glauben, die Union könne am ehesten für soziale Gerechtigkeit sorgen (Januar-I: 19%; April: 17%). 15% vertrauen hier am ehesten der Linken (Januar-I: 13%; April: 13%) und 11% den Grünen (Januar-I: 11%; April: 11%). 12% trauen keiner Partei zu, die Fragen der sozialen Gerechtigkeit zu lösen (Januar-I: 12%; April: 13%), 14% äußern sich nicht dazu (Januar-I: 13%; April: 12%).