Mehr als eine Billion Euro fürs Klima

Brüssel.Es soll der lange erhoffte ehrgeizige Aufbruch für mehr Klimaschutz werden. Wenn Frans Timmermans, der für den Green Deal der EU zuständige Vizepräsident der Brüsseler Kommission, am Mittwoch die Ziele der Union vorstellt, dann ist damit ein Investitionsprogramm von deutlich mehr als einer Billion Euro verbunden – ein Geldregen, der die Unternehmen ökologisch ankurbeln soll.

Kommissionschefin Ursula von der Leyen will die Mitgliedstaaten verpflichten, die Gemeinschaft bis 2050 klimaneutral zu machen. Beim ersten Versuch Anfang dieses Jahres wehrten sich Polen, Tschechien, Ungarn und Estland noch gegen diese strikte Vorgabe. Nun glaubt man in der Kommission, den entscheidenden Hebel gefunden zu haben, um auch diese Länder mit ins Boot zu holen. Staaten, die in Sachen Ökologie besonders viel aufholen müssen, sollen mit Geldern aus dem neuen „Fonds für einen gerechten Wandel“ unterstützt werden.

„Paket, kein Päckchen“

Wo auch immer man in diesen Tagen hinhört, bemühen sich die Vertreter der neuen EU-Kommission zu betonen, dass man „ein Paket und kein Päckchen“ schnüren werde. Dazu zählt auch die Verpflichtung, künftig alle EU-Gesetze unter einen Klima-Vorbehalt zu stellen. Was auch immer in Brüssel an Rechtsakten beschlossen wird, muss vorher geprüft werden, ob es den Klimaschutzzielen nützt.

Mit Spannung werden nun am Mittwoch die genaueren Details erwartet, die in den ersten Fassungen der Papiere, die bisher in Brüssel kursieren, noch fehlen – ebenso wie die Antwort auf die Frage, wie soziale Härten durch Entlastungen von betroffenen Bürgern vermieden werden können.

Geht es nach dem Willen der EU-Behörde, könnten die Staats- und Regierungschefs das Konzept bereits am Donnerstag bei ihrem Gipfeltreffen billigen.

