Mehr Begeisterung

Freundschaften muss man pflegen. Das gilt im Privaten, im Beruflichen und auch für internationale Beziehungen – wie man in den vergangenen Monaten am Beispiel der USA schmerzhaft erkennen musste. Die deutsch-französische Freundschaft erscheint angesichts der transatlantischen Verwerfungen fast als Hort der Glückseligkeit. Und doch drohen ihr Gefahren – von den Rechtspopulisten, aber auch der großen Masse der Desinteressierten. Denn sie halten vieles für selbstverständlich, was erst mühsam erarbeitet werden musste.

Ihren Anfang nahm die ungewöhnliche Freundschaft vor 56 Jahren – mit der Unterzeichnung des Élysée-Vertrages. Bundeskanzler Konrad Adenauer und Staatspräsident Charles de Gaulle gelang damals das schier Unmögliche: Die beiden Staatsmänner beendeten eine jahrhundertealte Feindschaft. Sie vereinbarten Regierungstreffen, doch die waren nur das eine – die Menschen das andere. Denn sie erfüllten den Vertrag mit Leben. Franzosen und Deutsche schickten ihre Kinder jeweils in das Land des einstigen „Erbfeindes“, es gab unzählige gemeinsame kulturelle, sportliche und wirtschaftliche Projekte, Freundschaften entstanden. Und letztlich war es diese ungewöhnliche Beziehung, die zum treibenden Motor Europas wurde.

Der aber drehte zuletzt deutlich langsamer. Dafür gibt es mehrere Gründe. So interessierte sich der frühere Staatspräsident Nicolas Sarkozy lange Zeit mehr für Spanien und seine Vision einer Mittelmeerunion, während sich Deutschland unter Angela Merkel der EU-Osterweiterung widmete. Und mit dem Sozialisten François Hollande wurde die Bundeskanzlerin nie so recht warm.

Erst Staatspräsident Emmanuel Macron, ein glühender Verfechter eines erneuerten Europas, nahm das Freundschaftsband wieder auf und ergriff die Initiative. Daraus entstand – trotz Merkels anfänglicher Zurückhaltung – der Aachener Vertrag. Er setzt da an, wo es noch Probleme oder Lücken gibt, etwa bei der Zusammenarbeit im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen oder in der Forschung. Das ist wichtig und war längst überfällig.

Populisten und Nationalisten auf beiden Seiten sehen das hingegen ganz anders. Über die sozialen Netzwerke verbreiten sie hanebüchene Lügen, versuchen, alte Ängsten zu wecken. So behaupten in Frankreich rechte Politiker und Anhänger der „Gelbwesten“, Deutschland wolle im Elsass und in Lothringen wieder das Sagen haben – und das nur, weil dort zweisprachige Kitas und grenzübergreifende Straßenbahnlinien geplant sind. Und die AfD ätzt, Paris werde sich wieder einmal an den Deutschen bereichern. Die große Mehrheit aber schweigt – auf beiden Seiten. Begeisterung für ein deutsch-französisches Zukunftsprojekt sieht anders aus.

Diese Haltung könnte sich rächen. Denn Populisten sind längst kein Randphänomen mehr. Die Europawahl im Mai droht zur Schicksalswahl zu werden. Denn dann entscheidet sich, ob sich Nationalstaaterei und Angstmacherei durchsetzen oder die Vision einer gemeinsamen, solidarischen EU neuen Schwung erhält. Das aber kann nur gelingen, wenn Deutschland und Frankreich Seite an Seite stehen. Auch gute Freundschaften sind keine Selbstläufer. Es lohnt sich, für sie zu kämpfen.

