Mehr Hilfe für misshandelte Frauen

Berlin.Angesichts Zehntausender gewalttätiger Übergriffe auf Frauen wollen Bund, Länder und Kommunen Hilfs- und Schutzangebote ausbauen. „In Deutschland wird jeden dritten Tag eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet“, sagte Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) gestern anlässlich der ersten Sitzung eines Runden Tischs von Bund, Ländern und Kommunen gegen Gewalt an Frauen. Ziel der Zusammenarbeit ist der Ausbau und die finanzielle Absicherung der Arbeit von Frauenhäusern und ambulanten Hilfs- und Betreuungseinrichtungen.

Im Jahr 2016 wurden laut Giffey fast 110 000 Frauen in Deutschland Opfer von versuchten oder vollendeten Delikten – darunter Mord, Totschlag, Körperverletzung, Bedrohung, sexuelle Nötigung oder Vergewaltigung durch ihre Partner oder Ex-Partner. „Diesen Frauen müssen wir helfen, der Gewalt zu entkommen“, so die Ministerin.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte im Juli bei einem Besuch eines Hilfetelefons in Köln gesagt: „Gewalt gegen Frauen ist oft ein Tabuthema.“ Das Hilfetelefon mit der Nummer 08000/116 016 wurde vor fünf Jahren gegründet, weil Studien gezeigt hatten, dass sich viele Frauen ein niederschwelliges, vertrauliches Angebot wünschen, das rund um die Uhr erreichbar ist. Mehr als 143 000 telefonische Beratungen haben seither stattgefunden. Etwa jede dritte Frau in Deutschland wird in ihrem Leben mindestens einmal Opfer von Gewalt. dpa

