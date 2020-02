Mehr Investitionen, weniger Sparpolitik

Brüssel.Es ist eine selten positive Bilanz: Die europäische Wirtschaft wächst seit sieben Jahren. Noch 2011 saßen 24 Mitgliedstaaten auf der Sünderbank, weil sie jährlich mehr als drei Prozent neue Schulden anhäuften. Heute liegen selbst die Sorgenkinder Griechenland, Italien und Frankreich im Rahmen. Die Büßerbank ist leer.

Nach Auffassung der Europäischen Kommission ist damit der Zeitpunkt gekommen, um über eben jenes Instrument zu reden, das sich die Mitgliedstaaten 1997 gegeben und auf dem Höhepunkt der Finanzkrise 2011 und 2013 verschärft hatten: den Stabilitäts- und Wachstumspakt. „Stabilität bleibt ein zentrales Ziel, aber es ist genauso wichtig, das Wachstum zu stützen und insbesondere die massiven Investitionen zu mobilisieren, die wir für den Klimaschutz brauchen“, sagte EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni am Mittwoch in Brüssel. Zusammen mit dem Vizepräsidenten der Kommission, Valdis Dombrovskis, der für alle Wirtschaftsfragen zuständig ist, eröffnete er eine Konsultation, die bis Ende des Jahres in eine Reform münden soll.

Das klingt eher finanztechnisch und vor allem harmlos. Tatsächlich aber plant die Brüsseler Behörde nichts weniger als einen Tabubruch: Die strengen Regeln des Paktes sollen gelockert werden, damit die Regierungen sich wieder stärker verschulden können. Denn, so geht aus der gestern präsentierten Vorlage hervor, ohne zusätzliche Finanzmittel seien grüne Investitionen nicht möglich. Die aber werden gebraucht, weil zwar die Neuverschuldung gesunken ist, die Anteile der Schulden an der Jahreswirtschaftsleistung aber nach wie vor deutlich über den vorgeschriebenen 60 Prozent liegt. „Der derzeit festgeschriebene Kürzungsfetisch im Stabilitäts- und Wachstumspakt steht dem Ziel einer klimaneutralen EU bis 2050 entgegen“, signalisierte der sozialdemokratische EU-Abgeordnete Joachim Schuster Verständnis.

Vorstoß umstritten

Doch die Befürchtung ist groß, dass „wir damit die Büchse der Pandora“ öffnen, wie es der CSU-Politiker Markus Ferber ausdrückte: „Nur weil die Kommission nun den Green Deal ausgerufen hat, hat sich die Schuldentragfähigkeit in Ländern wie Italien und Frankreich keinen Deut verbessert.“ Ferber und andere treibt die Angst um, dass die Reform am Ende dazu führt, die Regeln des Stabilitätspaktes aufzuweichen – was viele Mitgliedstaaten wie Italien seit langem fordern. Unter den EU-Regierungen ist der Vorstoß ebenfalls umstritten. Deutschland hat bereits Widerstand angekündigt. Weitere dürften folgen.

