Mehr offene Sprechzeiten abgelehnt

Berlin.Mit dem geplanten Terminservicegesetz will Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) gesetzlich versicherten Patienten schneller einen Arzttermin verschaffen. Doch die niedergelassenen Mediziner werten das Vorhaben als Angriff auf ihre „freiheitliche Berufsausübung“. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) machte gestern erneut gegen die Pläne mobil. „Wir sehen schon heute, dass der Fachkräftemangel auch in der ambulanten Versorgung voll durchschlägt“, erklärte KBV-Chef Andreas Gassen in Berlin.

In dieser Situation würden die geplanten Gesetzesvorgaben die Rahmenbedingungen für Praxisärzte noch unattraktiver machen. Die Regelung sei „übergriffig und inhaltlich sinnfrei“, so die Kritik. Im Kern geht es darum, dass Praxisärzte künftig mindestens 25 statt wie bisher 20 Sprechstunden pro Woche anbieten sollen. Bestimmte Gruppen wie zum Beispiel Haus- oder HNO-Ärzte müssen davon fünf Stunden als „offene Sprechstunden“, also ohne vorherige Terminvergabe vorhalten.

Schon bei einer Dialogveranstaltung mit rund 200 Medizinern am Freitag in Berlin war dem Gesundheitsminister deshalb Frust und Unverständnis entgegengeschlagen. Gassen legte nun nach und meinte, durch das Gesetz werde keine zusätzliche Arbeitszeit geschaffen, sondern sogar noch „künstlich verknappt“. Denn wenn ein Arzt länger für Patienten ansprechbar sein müsse, dann fehle ihm die Zeit zum Beispiel für eine ambulante Operation. Derart starke Eingriffe in die Praxisabläufe könnten nur zu Effizienzverlusten führen, monierte Gassen.

Der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen (GKV) hat für die Kritik keinerlei Verständnis. „Die bisher im Bundesmantelvertrag fixierte Mindestsprechstundenzahl gesetzlich auf 25 Wochenstunden zu erhöhen, ist absolut richtig und notwendig“, erklärte eine GKV-Sprecherin auf Anfrage. Auch wenn viele niedergelassene Ärzte heute schon mehr als 25 Wochenstunden Sprechzeiten für Patienten hätten, zeige eine aktuelle Umfrage, dass es durchaus einen nicht zu vernachlässigenden Anteil an Ärzten gebe, die weniger Sprechzeiten anböten. Damit es wirklich genug Sprechstunden gebe, müsse künftig stärker vorgegeben werden, was im Rahmen von Sprechzeiten möglich sei, argumentierte der GKV-Spitzenverband.

Start bereits im Mai

Unter dem Druck der Ärzteschaft hatte sich Spahn zuletzt offen für Änderungen an seiner Vorlage gezeigt. Allerdings nahm er die Ausdehnung der Sprechzeiten auf 25 Stunden ausdrücklich davon aus. Dieser Punkt stehe im Koalitionsvertrag, so Spahn. Dem pflichtete gestern SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach bei. Das Gesetz sei auch deshalb notwendig, weil es besonders neue Patienten sehr schwer hätten, einen Facharzttermin zu bekommen. „Daher wird sich an der Grundstruktur des Gesetzes nichts ändern“, sagte er dieser Zeitung.

Das Gesetz wird laut Lauterbach Bewegung in die Praxen bringen, weil man dann nicht mehr so einfach einen gesetzlich Versicherten abweisen und dafür einen Privatpatienten nehmen könne. Geplant ist, dass die Vorlage bereits im Mai in Kraft treten soll. Bis dahin dürfte allerdings auch die Ärzteschaft mit ihren Protesten nicht locker lassen.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 24.01.2019