Mehr Polizei – weniger Abgase

Wiesbaden.Insgesamt 1000 neue Stellen für die Polizei, eine zusätzliche Stunde Deutschunterricht in den Schulen, mehr Geld für Wohnungsbau und kein Kurswechsel in der Asyl- und Flüchtlingspolitik: Was Hessens CDU und Grüne für die zweite Auflage ihrer Regierungskoalition vereinbart haben, klingt fast ein wenig nach Routine. Zwei Tage nach Abschluss der schwarz-grünen Verhandlungen stellten Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und sein Stellvertreter Tarek Al-Wazir (Grüne) das 192 Seiten starke Vertragswerk gestern vor.

Beide sind sehr zuversichtlich, dass die Vereinbarungen am Samstag auf der Mitgliederversammlung der Grünen in Hofheim und dem kleinen Parteitag der CDU in Nidda eine deutliche Mehrheit finden. Mit der Unterzeichnung des Koalitionsvertrags soll das Bündnis dann am Sonntag formell für weitere fünf Jahre besiegelt werden. In einem Punkt allerdings konnten sich die beiden Parteien nicht einigen: Bei der Einstufung der nordafrikanischen Länder Algerien, Tunesien und Marokko als sichere Herkunftsstaaten im Asylrecht „haben wir einen Dissens festgehalten“, musste Bouffier einräumen. Im Koalitionsvertrag heißt es dazu lapidar, in dieser Frage „haben die Koalitionspartner unterschiedliche Auffassungen“.

Enthaltung bei strittigen Punkten

Im Grunde kann das als Punktsieg für die Grünen gelten, die im Gegensatz zur CDU gegen die entsprechenden Pläne der Bundesregierung sind. Denn an anderer Stelle heißt es in dem Koalitionsvertrag: „Wird im Kabinett zwischen den Koalitionspartnern keine Übereinkunft über das Abstimmungsverhalten erzielt, so enthält sich das Land im Bundesrat.“ Ohne die Stimmen Hessens ist somit weiter keine Mehrheit in der Länderkammer für die Ausweitung der Liste sicherer Herkunftsstaaten mit verkürzten Asylverfahren in Sicht. Das blieb aber auch der einzig klar erkennbare Wermutstropfen zwischen CDU und Grünen.

Bouffier sprach gestern von einem „sehr guten Kompromiss“. Dem Lob stand Al-Wazir nicht nach. Das umfassende Papier „strotzt vor Ideen für unser Land“, sagte der Politiker, der sich im künftigen Kabinett gleich über drei Mitstreiter aus seiner Partei freuen kann, da die Grünen nunmehr vier statt bisher zwei Ressortchefs stellen sollen. Die Kandidaten dafür sollen auf dem Parteitag am Samstag benannt werden. Wirtschaftsminister Al-Wazir ist künftig zusätzlich auch für Wohnungsbau zuständig.

Dafür sollen die Mittel im Landeshaushalt von 1,7 auf 2,2 Milliarden noch einmal kräftig erhöht werden. Das soll 22 000 zusätzliche Wohnungen für rund 66 000 Menschen sichern. Vereinbart haben CDU und Grüne zudem ein vergünstigtes Seniorenticket für Bahnen und Busse und einen Hessen-Pass mit ermäßigtem Eintritt für Geringverdiener. In der Umwelt- und Energiepolitik sollen der Anteil des Ökolandbaus auf 25 Prozent gesteigert, Photovoltaik und energetische Gebäudesanierung stärker gefördert und die Treibhausgasemissionen verringert werden.

Größere Abstandsregelungen bei Windrädern konnte die CDU nicht durchsetzen, punktete aber bei ihrer Forderung nach mehr Polizei und Videoüberwachung an neuralgischen Punkten. Flüchtlinge sollen unabhängig vom Status schneller von der Erstaufnahme in Städte und Gemeinden umziehen. Wer Zweifel an seiner Integrationsbereitschaft aufkommen lässt, kann sogar in die Erstaufnahmelager zurückgebracht werden. Im Verkehr sollen die Mittel für Straßenbau deutlich erhöht, aber zugleich am Grundsatz „Sanierung vor Neubau“ festgehalten und mehr Radwege errichtet werden. Geplant sind auch mehr Ganztagsbetreuung an den Schulen und zusätzliche Lehrer für den Deutschunterricht.

