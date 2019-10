Mehr rechte Gefährder

Berlin.Verfassungsschutz und Bundeskriminalamt wollen rechte Hetzer und Extremisten stärker unter Druck setzen. Dazu gehören eine stärkere Beobachtung im Internet, aber auch Maßnahmen gegen Kampfsport-Festivals und Rechtsrock-Konzerte, bei denen Extremisten Geld einnehmen. Im Rechtsextremismus seien „neue Anlaufpunkte“ und „neue Akteure“ aufgetaucht , heißt es aus Sicherheitskreisen.

„Man muss sich natürlich fragen, was sind die Wurzeln, was sind die Ursachen solcher rechtsextremer Ideologie, Antisemitismus, woher kommt das?“, sagt der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang. Soziale Netzwerke, Gaming-Plattformen und Messengerdienste würden von Rechtsextremisten zunehmend als Kommunikationsräume missbraucht, führt der Verfassungsschutz-Chef weiter aus. Das sei bei den Ermittlungen zu dem Anschlag in Halle deutlich geworden. Am Mittwoch hatte ein Mann versucht, in eine mit mehr als 50 Gläubigen besetzte Synagoge einzudringen. Als er die Tür nicht aufsprengen konnte, erschoss er auf der Straße zwei Personen. Die Polizei stuft im rechten Spektrum bundesweit 43 Menschen als sogenannte Gefährder ein. 115 weitere Rechte gelten als „relevante Personen“. Zum Vergleich: Ende 2016 gab es 22 Gefährder. dpa

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 16.10.2019