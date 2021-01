Mehr Schutz für Bundestag

Das Reichstagsgebäude in Berlin soll besser geschützt werden. © dpa

Berlin.Um nach den Unruhen in Washington den Bundestag vor einer möglichen Erstürmung besser zu schützen, schlägt die SPD den Kauf zentraler Flächen vor dem Parlament durch den Bund vor. Damit solle der Schutz des Reichstagsgebäudes bei der Bundespolizei und nicht mehr bei der Berliner Landespolizei liegen. Die Bundespolizei schützt bereits das Kanzleramt, den Sitz des Bundespräsidenten sowie drei Bundesministerien.

Der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion, Carsten Schneider, sagte am Dienstag, der Bund sollte den Friedrich-Ebert-Platz kaufen. So würden komplizierte Doppelzuständigkeiten sowie Absprachen mit Landesbehörden künftig vermieden. Sollte das Land Berlin nicht zu einem Verkauf des Ebert-Platzes bereit sein, könnte auch ein Flächentausch mit anderen Grundstücken des Bundes infrage kommen, hieß es aus der SPD.

Bei einem Treffen der Bundestagsverwaltung mit Vertretern aller Fraktionen fielen am Dienstag keine Beschlüsse, ob und wie Sicherheitsmaßnahmen nach dem Sturm militanter Trump-Anhänger auf das US-Kapitol in der Vorwoche verstärkt werden. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) hatte einen Bericht der Deutschen Botschaft in Washington angefordert, um Rückschlüsse auf die Berliner Sicherheitslage zu ziehen. ZRB

