Mehr Sicherheit an öffentlichen Plätzen

Stuttgart.Die öffentlichen Räume in Baden-Württemberg sollen sicherer werden. Dazu hat die grün-schwarze Landesregierung in ihrer letzten Kabinettssitzung in diesem Jahr eine Reihe von Maßnahmen gebündelt – manche sind neu, andere werden bereits umgesetzt. „Die Menschen im Land sollen nicht nur tatsächlich sicher sein, sondern sich auch sicher fühlen“, erklärte Innenminister Thomas Strobl (CDU) gestern in Stuttgart mit Verweis auf die im Bundesvergleich geringe Kriminalitätsrate im Südwesten.

Die Ankündigung von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne), nach dem Fall der Freiburger Gruppenvergewaltigung härter gegen gefährliche Flüchtlingsgruppen vorzugehen, findet sich in dem Konzept nicht wieder. Hier erklärte Kretschmann zuletzt, problematische Gruppierungen würden schon jetzt in den Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes durch Querverlegungen getrennt. Der Prozess um die Gruppenvergewaltigung einer 18-jährigen Frau im Herbst 2018 vor einer Disco in Freiburg läuft noch. Die meisten der elf Angeklagten sind Flüchtlinge. Aus dem Fall resultierte damals eine öffentliche Debatte über den Umgang mit schwierigen Flüchtlingen.

Im Oktober 2018 vereinbarte die Landesregierung dann, ein Paket mit sicherheits- und integrationspolitischen Maßnahmen auf den Weg zu bringen. Dies mündete in dem jetzt von Grün-Schwarz vorgestellten Konzept. In diesem setzt Strobl zum Beispiel auf lokale Sicherheitskonferenzen. Gibt es in einer Kommune einen schweren Vorfall, soll mit den Verantwortlichen vor Ort die Sicherheitslage erörtert werden.

Ansprechpartner für Frauen

Baden-Württembergs Justizminister Guido Wolf (CDU) drängt hingegen auf eine Verschärfung des Strafrechts bei Messerattacken. Messerverbotszonen auf Straßen, Wegen oder Plätzen per Rechtsverordnung will das Land aber nur dann umsetzen, wenn es von einer Kommune aus Sicherheitsgründen erwünscht wird. Das Sozialministerium von Ressortchef Manfred Lucha (Grüne) will Frauen vor sexualisierter Gewalt schützen. Hier soll es in Kneipen, Diskotheken oder Restaurants Ansprechpartner für betroffene Frauen geben. Weiter sollen Streetworker in den Kommunen eingesetzt werden, die an bestimmten Orten oder Plätzen Probleme mit einer erhöhten Zahl an Straftaten haben. Um die Sicherheit im öffentlichen Nahverkehr zu erhöhen, soll in Bussen und Bahnen die Präsenz des Sicherheitspersonals erhöht werden.

Beim Umgang mit Mehrfach- und Intensivtätern hat der Bund bereits mit dem Entzug der Aufenthaltserlaubnis oder im Geordnete-Rückkehr-Gesetz auch leichtere Rückführungen beschlossen. Die Opposition blickt skeptisch auf das von Strobl vorgelegte Gesamtkonzept. FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke sagte dazu: „Das ist gewiss nicht der große Wurf, den die Bürger zur Verbesserung der Sicherheit in unseren Städten erwarten haben.“

