Mehr Soldaten ins Ausland

Berlin.Die Bundeswehr ist mit 3600 Soldaten im Ausland stationiert. Zwei Drittel dieser Soldaten nehmen an den sechs Einsätzen teil, deren Verlängerung das Kabinett gestern beschlossen hat. Drei dieser Einsätze sind besonders wichtig:

Aufstockung in Afghanistan

Kundus gilt als Schicksalsort für die Bundeswehr. In der Provinz im Norden Afghanistans wurden deutsche Soldaten zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg wieder in Kämpfe verwickelt. Hier hat die Bundeswehr zum ersten Mal in ihrer Geschichte offensive Bodenoperationen durchgeführt, um die radikalislamischen Taliban zurückzudrängen. Und hier wurden am Karfreitag 2010 erstmals Bundeswehrsoldaten im Gefecht getötet. Ein Ende der Mission ist mittlerweile wieder in die Ferne gerückt. Die Truppe wird von 980 auf 1300 Soldaten aufgestockt. Und sie kehrt nach Kundus zurück. Die Ausbilder der Bundeswehr sollen dort wieder durchgängig tätig sein. Die Ausweitung ist ein Stück weit das Eingeständnis eines Scheiterns. Als die Nato 2013 ihren Kampfeinsatz in Afghanistan beendete, ging sie davon aus, dass die afghanischen Streitkräfte selbst für Sicherheit sorgen könnten. Jetzt müssen sich die Verantwortlichen im westlichen Militärbündnis eingestehen, dass sie sich getäuscht haben. Die Sicherheitslage in Afghanistan hat sich kein Stück verbessert.

Mali bleibt gefährlich

Afghanistan ist nur einer von sechs Bundeswehreinsätzen, über die die scheidende Bundesregierung entschieden hat. Die Beschlüsse betreffen 2600 der insgesamt 3600 deutschen Soldaten, die derzeit an internationalen Einsätzen beteiligt sind. Rund 1000 davon gehören zu einer UN-Friedenstruppe in Mali. Auch dieser Einsatz soll ausgeweitet werden – aber nur um 100 Soldaten. Die Gründe sind ein erhöhter Schutzbedarf und der hohe Aufwand, der für die Instandhaltung von Waffen und Gerät im Wüstenklima betrieben werden muss. Die Bundeswehr beteiligt sich seit 2013 an dem UN-Einsatz zur Überwachung eines Friedensabkommens. Der Norden des Landes geriet 2012 nach einem Militärputsch vorübergehend in die Hände islamistischer und anderer Rebellengruppen und konnte erst nach einer Intervention französischer Streitkräfte wieder befreit werden.