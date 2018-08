„Mehr Verständnis für andere Länder entwickeln“

Anzeige

Es geht um einen Dienst für Deutschland. Ihr Anliegen ist es aber, dass die jungen Leute im europäischen Ausland arbeiten sollen...

Pohl: Ich wünsche mir, dass Schulabgänger ein besseres Gespür für unsere Gesellschaft insgesamt bekommen. Sie sollen über den Tellerrand schauen und sich mit Lebenslagen beschäftigten, die ihnen sonst verborgen blieben. Dabei wäre Wahlfreiheit gut. Manche interessieren sich für soziale Fragen, andere für ökologische oder internationale Anliegen. Weil die europäische Idee augenblicklich unter Druck steht, könnte die Arbeit in den Nachbarländern zu mehr grenzüberschreitendem Verständnis führen. In Frankreich wird gerade Ähnliches diskutiert. Dort geht es um einen sozialen Monat, was ich allerdings für zu kurz halte.

Sie wollen den sozialen Zusammenhalt stärken. Wie passt das zur CDU-Idee, den seit 2011 ausgesetzten Wehrdienst bei der Bundeswehr wieder zu aktivieren?

Pohl: Besser wäre es, wenn die Armee keine Rolle spielte. Aber wir müssen den juristischen und politischen Zusammenhang zwischen Wehr- und Zivildienst zur Kenntnis nehmen. In jedem Fall sollte man den jungen Menschen die Wahl lassen, wo sie ihr Jahr für die Allgemeinheit leisten. Verhandlungen über das Recht, den Kriegsdienst zu verweigern, wie sie früher üblich waren, braucht niemand mehr.

FDP, Grüne und Linke sagen, ein Pflichtdienst passe nicht in die Zeit. Engagement funktioniere nur freiwillig. Ihre Entgegnung?

Pohl: Freiwillig werden diejenigen aktiv, die bereits Motivation und Interesse für gesellschaftliche Fragen hegen. Ein verpflichtender Dienst würde dagegen alle jungen Leute einbeziehen. Die Lerneffekte und der Erfahrungszuwachs erreichten die gesamte Bevölkerung.

Ihr Unternehmen Bethel betreut bedürftige Menschen, beispielsweise Alte, sowie Leute mit körperlichen und geistigen Einschränkungen. Brauchen Sie den Pflichtdienst, um künftig die Versorgung sicherzustellen?

Pohl: Nein. Es geht nicht darum, Lücken zu füllen und Stellen zu besetzen. Auch die rund 500 jungen Menschen, die derzeit jährlich das Bethel-Jahr unter anderem im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes absolvieren, betrachten wir nicht als normale Arbeitskräfte.

Sie sagen, das soziale Jahr sollte vernünftig bezahlt werden. Bei 1000 Euro monatlich pro Kopf und beispielsweise 1000 Beschäftigten würde das Bethel rund zwölf Millionen Euro pro Jahr kosten. Sind Sie in der Lage, dieses Geld aufzubringen?

Pohl: Einen Teil können wir sicherlich selbst stemmen. Aber nicht alles.

Bei einer Million Schulabgängern betrügen die Gesamtkosten in der Bundesrepublik etwa zwölf Milliarden Euro jährlich. Ihr Finanzierungsvorschlag?

Pohl: Ungefähr die Hälfte sollte der Staat tragen. Sechs Milliarden Euro ist eine Summe, die sich aus einem Bundeshaushalt mit 344 Milliarden Euro finanzieren lässt.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 07.08.2018