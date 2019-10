Kaum wartet man drei Jahre, schon wird ernsthaft über Details verhandelt. Es fällt schwer, das Durcheinander um den Brexit-Deal ohne Zynismus einzuordnen. Die zur Diskussion stehenden Fragen sind seit langem bekannt, die möglichen Antworten auch. Alle Lösungsansätze wurden mehrfach diskutiert und verworfen. Was machbar ist, liegt auf dem Tisch, wird aber von Großbritannien nicht akzeptiert.

Inzwischen wird von führenden Europapolitikern bereits gefordert, die EU dürfe sich um des lieben Friedens Willen nicht zu billig verkaufen. Es müsse am Ende schon auch ein deutlicher und sogar schmerzhafter Unterschied zwischen Mitgliedschaft und Leben ohne EU-Mitgliedschaft für die Briten sein, forderte in diesen Tagen der Fraktionschef der Christdemokraten im EU-Parlament, Manfred Weber.

Im Grunde halten beide Seiten immer noch an ihren Ausgangspositionen fest: Das Vereinigte Königreich will nicht in einer Zollunion gefangen bleiben und in voller Autonomie eigene Handelsverträge abschließen können, obwohl die Briten in diesen Tagen gerade erst bitter zu spüren bekommen haben, wie ihr Hoffnungsträger Donald Trump Partnerschaft definiert. Der US-Präsident brummte neben Deutschland und Frankreich vor allem den Briten drastische Zollerhöhungen für Textilien auf. Wann werden die Bewohner auf der Insel wach und merken, dass außerhalb der EU keineswegs die große Freiheit wartet?

Europa wiederum sorgt sich um den Frieden in Nordirland – was eigentlich Premier Boris Johnson tun müsste – sowie um die Integrität des Binnenmarktes. Da kann und darf die Union nicht nachgeben, bei allem Verständnis für die Sorge vor den katastrophalen Folgen eines Austritts ohne Abkommen.

Skeptiker einer schnellen Einigung haben Recht: Es wäre besser, sich mehr Zeit zu nehmen, wenn dabei am Ende ein brauchbarer Vertrag herauskommt. Zu groß sind die Risiken für die Wirtschaft, zu gravierend die Folgen für die Menschen, zu bedrohlich die Konsequenzen für Großbritannien, das man als Partner auch in Zukunft brauchen wird. Der türkische Waffengang in Nordsyrien beweist, wie dringend Europa zusammenhalten muss, weil Frieden keine Selbstverständlichkeit ist. Ob ein Land nun zur EU gehört oder nicht.

Denn auch darum geht es. Ein jetziges Abkommen wäre ja nur der Anfang. Danach beginnen die Gespräche um die beiderseitigen Beziehungen und die Gestaltung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit. Das dürfte mit einer Einigung zweifellos besser gehen als ohne. Wenn der Deal nicht bis zum EU-Gipfel fertig werden sollte, dann eben später.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 16.10.2019