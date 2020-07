Mehrheit befürwortet Maskenpflicht beim Einkaufen

Mannheim.Vom 07. bis 09. Juli 2020 hat die Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen im Auftrag des ZDF 1226 zufällig ausgewählte Wahlberechtigte in Deutschland telefonisch befragt; dabei wurden Festnetz- und Mobilfunknummern berücksichtig

Politische Stimmung in Deutschland

In der politischen Stimmung verliert die Union im Vergleich zur letzten Umfrage, bleibt aber weiterhin stark. Die SPD legt leicht zu, AfD und FDP bleiben konstant, die Linke verbessert sich ein wenig und die Grünen etwas mehr. In Zahlen heißt das: Die Union erzielt 42% (-3), die SPD 17% (+1) und die AfD 5% (+/-0). Die FDP kommt auf 4% (+/-0), die Linke auf 8% (+1) und die Grünen erhalten 23% (+3). Alle anderen Parteien erzielen zusammen 3% (+/-0).

Wäre am Sonntag Bundestagswahl, verlöre die CDU/CSU leicht und die Grünen könnten etwas zulegen, alle anderen Parteien blieben unverändert. Die Union läge bei einem Projektionswert von 39% (-1), die SPD bei 15% (+/-0), die AfD bei 9% (+/-0) und die FDP bei 5% (+/-0). Die Linke käme weiterhin auf 7% (+/-0) und die Grünen könnten mit 20% (+1) rechnen. Alle sonstigen Parteien erhielten zusammen unverändert 5% (+/-0). Damit gäbe es nach wie vor sowohl für Schwarz-Grün als auch für Schwarz-Rot eine Mehrheit.

Zufriedenheit mit der Bundesregierung und den Koalitionspartnern

Wie schon in den letzten Monaten hält die gute Bewertung sowohl für die Arbeit der Bundesregierung als auch die der beiden Koalitionspartner an: Die Arbeit der Großen Koalition wird auf der Skala von +5 bis -5 (sehr zufrieden bis sehr unzufrieden) mit 1,9 eingestuft (Jun-I: 1,9; Jun-II: 1,9). Die Arbeit der CDU/CSU im Einzelnen wird mit einem Durchschnittswert von 1,8 (Jun-I: 1,7; Jun-II: 1,8) bewertet, die Arbeit der SPD mit 1,3 (Jun-I: 1,2; Jun-II: 1,2).

Gewünschte Koalition

Wenn es darum geht, welche Parteien nach der nächsten Bundestagswahl zusammen eine Regierung bilden sollen, liegen Schwarz-Rot und Schwarz-Grün in der Gunst der Befragten gleichauf. 20% der Befragten favorisieren eine zukünftige Regierung aus Union und SPD (Jun-I: 20%; Jun-II: 19%), 19% eine Koalition aus Union und Grünen (Jun-I: 15%; Jun-II: 21%). Ein Koalitionsmodell aus Grünen und SPD (Jun-I: 11%; Jun-II: 9%) kommt auf 11% der Nennungen und 8% sprechen sich für Schwarz-Gelb (Jun-I: 8%; Jun-II: 8%) aus. Alle anderen Koalitionsmodelle erhalten einzeln jeweils weniger als 5% aller Nennungen und kommen zusammen auf 25% (Jun-I: 28%; Jun-II: 26%), 17% antworten mit „weiß nicht“ (Jun-I: 18%; Jun-II: 17%).

Beurteilung von Spitzenpolitikern in Deutschland

Auch bei der Beurteilung der nach Meinung der Befragten zehn wichtigsten Politikerinnen und Politiker gibt es im Vergleich zur Umfrage vor zwei Wochen nur wenig Bewegung, die Mehrzahl wird leicht besser eingestuft als zuletzt. Wie immer wurde die Bewertung nach Sympathie und Leistung mittels der Skala von +5 bis -5 (halte sehr viel von / halte gar nichts von) vorgenommen.

An der Spitze der Top Ten steht weiterhin Angela Merkel mit einem leicht ver-besserten Durchschnittswert von 2,7. Auf Rang zwei und drei kommen Markus Söder und Olaf Scholz, beide können sich ebenfalls verbessern und werden ak-tuell bei 2,0 eingestuft. Mit Abstand folgen Gesundheitsminister Jens Spahn (1,5) und Arbeitsminister Hubertus Heil (1,4), vor Peter Altmaier (1,3) und Robert Ha-beck (1,2). Weiterhin konstant eingestuft werden Horst Seehofer (0,8) und Armin Laschet (0,5), Schlusslicht bleibt Christian Lindner, trotz verbessertem Wert um zwei Zehntel bleibt er nach wie vor mit -0,2 im negativen Bereich.

Beurteilung der Arbeit von Angela Merkel

86% attestieren der Arbeit von Angela Merkel als Kanzlerin ein „eher gut“ (Jun-I: 84%; Jun-II: 82%), ihr bester Wert in dieser Legislaturperiode, 13% beurteilen ihre Leistungen mit „eher schlecht“ (Jun-I: 14%; Jun-II: 15%), 1% äußern sich dazu nicht (Jun-I: 2%; Jun-II: 3%).

Eignung als Bundeskanzler: Laschet, Merz, Röttgen und Söder

In der Frage, welcher der Unions-Politiker „Kanzler kann“, traut dies, anders als im März, eine Mehrheit Markus Söder von der CSU zu, wogegen alle drei abgefragten CDU-Politiker nur Minderheiten von ihrer Kanzlereignung überzeugen können. Aktuell meinen knapp zwei Drittel (64%) aller Befragten (März-I: 30%) und mehr als drei Viertel der Unionsanhänger (78%; März-I: 46%), dass Bayerns Ministerpräsident sich als Kanzler eignet, für 27% (März-I: 51%) tut er dies nicht (Rest zu 100% hier und nachfolgend jeweils „weiß nicht“). Auch in allen anderen Parteianhängerschaften, außer der Linken, sieht jeweils eine Mehrheit bei Markus Söder Kanzlerpotential (SPD: 61%; AfD: 60%; FDP: 69%; Grüne: 58%).

Friedrich Merz beurteilen 31% aller Befragten (März-I: 39%) und 41% der CDU/CSU-Anhänger – bei ihnen hatte Friedrich Merz im März noch eine Mehrheit hinter sich (55%) – als geeignet für den Kanzlerposten. Für 55% (März-I: 44%) und 48% der CDU/CSU-Anhänger (März-I: 37%) ist er für dieses Amt nicht geeignet.

Deutlich an Reputation fürs Kanzleramt verloren hat auch Armin Laschet: Aktuell trauen ihm 19% aller Befragten (März-I: 35%) und 20% der CDU/CSU-Anhänger (März-I: 47%) die entsprechenden Fähigkeiten zu, 64% aller Befragten (März-I: 37%) und 67% in der Anhängerschaft der Union (März-I: 34%) trauen dem Ministerpräsidenten Nordrhein-Westfalens dies nicht zu. Norbert Röttgen attestieren aktuell 14% (März-I: 29%) bzw. 16% der CDU/CSU-Anhänger (März-I: 38%) eine entsprechende Eignung, 59% (März-I: 45%) (CDU/CSU-Anhänger: 61%; März-I: 44%) sprechen ihm diese ab.

Eignung als Bundeskanzler: Olaf Scholz

Dass sich Olaf Scholz von der SPD als Kanzler eignet, glauben 48% aller Wahlberechtigten, 42% sind gegenteiliger Meinung. Eindeutiger ist das Meinungsbild bei den SPD-Anhängern: 68% sehen ihn als qualifiziert für dieses Amt an, 29% nicht. Auch bei den Anhängern der Grünen sieht eine Mehrheit (59%) bei Olaf Scholz das Potential für diese Position.

Eignung als Bundeskanzler/-in: Robert Habeck und Annalena Baerbock

Wenn es um die Eignung der beiden Grünen-Vorsitzenden für das Kanzleramt geht, sieht nur jeweils eine Minderheit sowohl Habeck als auch Baerbock für geeignet an. Robert Habeck trauen dies 29% zu, 54% tun dies nicht. Annalena Baerbock halten 17% für geeignet, 65% für nicht geeignet. In der Anhängerschaft der Grünen ist das Bild deutlich differenzierter: 64% sind der Meinung, der Vorsitzende „kann Kanzler“, 23% sprechen ihm das ab; die Vorsitzende der Grünen halten hingegen 42% für geeignet und 45% nicht für geeignet.

Beurteilung der Arbeit der Bundesregierung

Aktuell sind 81% von der Arbeit der Bundesregierung überzeugt (Jun-I: 83%; Jun-II: 80%), 16% sehen diese eher kritisch (Jun-I: 14%; Jun-II: 16%).

Die wichtigsten Themen in Deutschland

Für knapp zwei Drittel der Befragten (64%) stehen das Corona-Virus und die daraus resultierenden Folgen ganz oben auf der politischen Agenda der wichtigsten Probleme in Deutschland, bei der die Befragten ohne Vorgabe von Antworten bis zu zwei Themen nennen konnten: Auf dem zweiten Rang, von knapp einem Fünftel (17%) genannt, folgt die Wirtschaftslage, vor Umwelt/Klima-schutz/Energiewende mit 13% und Flüchtlinge/Ausländer/Integration mit 11% aller Nennungen. Von 7% werden der Arbeitsmarkt und fehlende Jobs als dringlichstes Thema angesehen und von 6% soziale Gerechtigkeit/soziales Gefälle. Auf 5% der Nennungen kommen Rechte/AfD, auf 4% Bildung und Schule und auf jeweils 3% der Zusammenhalt in der Gesellschaft und der Verdruss über Politik(er).

Gefährdung der eigenen Gesundheit durch das Coronavirus?

Wenn es um die eigene Gesundheit geht, halten 40% der Deutschen diese durch das Coronavirus für gefährdet (Jun-I: 39%; Jun-II: 43%), 60% tun dies nicht (Jun-I: 60%; Jun-II: 55%).

Tragen von Masken: Infektionsschutz und Verpflichtung?

Eine Maßnahme der Bundesregierung, die Verbreitung des Virus zu verringern, ist die Pflicht, beim Einkaufen und in öffentlichen Verkehrsmitteln wie Bus und Bahn, eine Maske bzw. einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Dass dies sehr stark (26%) oder stark (47%) im Kampf gegen die Verbreitung der Coronaviren hilft, glaubt eine Mehrheit von 73%. Zusammen 26% sprechen von nicht so starker (20%) oder überhaupt keiner Hilfe (6%), um die Verbreitung einzudämmen.

In der Diskussion ist aktuell die Maskenpflicht beim Einkaufen. In der Bevölkerung und allen Parteianhängerschaften findet diese Pflicht mehrheitlich Zustimmung: 87% befürworten sie, 12% lehnen diese ab.

Erhöhung der Infektionszahlen durch Urlaubsreisen?

Mehr als zwei Drittel der Deutschen (69%) glauben, dass durch Urlaubsreisen im Sommer sich die Zahl der Infektionen in Deutschland wieder deutlich erhöhen wird, 28% glauben das nicht.

Einstellung zur Wehrpflicht und einer allgemeinen Dienstpflicht

Wenn es um die Wiedereinführung der klassischen Wehrpflicht geht, die es in Deutschland früher für Männer gab und die seit 2011 ausgesetzt ist, spricht sich, anders als im August 2018, aktuell eine knappe Mehrheit (50%; Aug-I 2018: 43%) für eine Wiedereinführung ein, 47% sind dagegen (Aug-I 2018: 53%) und 3% können oder wollen dazu keine Angabe machen (Aug-I 2018: 4%). Für die Wehrpflicht sind jeweils eine Mehrheit von 57% der CDU/CSU-, 74% der AfD- und 58% der FDP-Anhänger. In den Anhängerschaften von SPD (51%), Linke (55%) und Grünen (64%) sind die meisten dagegen. Deutliche Unterschiede gibt es in dieser Frage auch nach Alter und Geschlecht: Bei den unter 35-Jährigen spricht sich jeweils eine Mehrheit bei den Männern (54%) und bei den Frauen (69%) gegen die Wiedereinführung der Wehrpflicht aus. Die Frauen zwischen 35 und 59 Jahren haben keine eindeutige Präferenz (dafür: 48%; dagegen: 49%), wogegen sich bei den Männern der gleichen Altersgruppe knapp zwei Drittel (64%) für die Wehrpflicht aussprechen. Bei den über 60-Jährigen ist jeweils eine knappe Mehrheit bei Männern (52%) und Frauen (49%) dafür.

Für die Einführung einer allgemeinen Dienstpflicht, wonach junge Männer und Frauen ein Jahr lang Dienst wahlweise bei der Bundeswehr oder im sozialen Bereich leisten müssen, spricht sich eine deutliche Mehrheit von 77% und Mehrheiten in allen Parteianhängerschaften und Altersgruppen aus (Aug-I 2018: 68%), 22% aller Befragten lehnen einen solchen Dienst ab (Aug-I 2018: 30%).

Rechtsextremes Gedankengut in der Bundeswehr

Ist rechtsextremes Gedankengut in der Bundeswehr weit verbreitet? Insgesamt 46% bejahen dies und sind der Meinung, es ist sehr weit (11%) oder weit (35%) verbreitet. 42% der Bevölkerung sehen solche Einstellungen in der Bundeswehr „nicht so weit“ (40%) oder „überhaupt nicht“ (2%) verbreitet. Von einer (sehr) weiten Verbreitung sprechen mehrheitlich die Anhänger der SPD (56%), der Linken (63%) und der Grünen (59%); wogegen 46% der CDU/CSU-, 70% der AfD- und 53% der FDP-Anhänger dies verneinen.

Verschärfung des Bußgeldkatalogs für den Straßenverkehr

Seit Ende April gibt es einen neuen Bußgeldkatalog für den Straßenverkehr, der auch bei Geschwindigkeitsüberschreitungen deutlich härtere Strafen vorsieht. Der neue Bußgeldkatalog, vorerst wegen Formfehlern außer Vollzug gesetzt, sieht vor, bei einer Geschwindigkeitsüberschreitung ab 21 km/h innerorts und ab 26 km/h außerorts ein Fahrverbot für einen Monat zu verhängen, 48% finden dies richtig, 51% lehnen diese Verschärfung ab. Während die Anhänger der Linken und Grünen mit 55% bzw. 71% dies bejahen, wird die Verschärfung in den Anhängerschaften von Union (61%), SPD (52%), AfD (63%) und FDP (63%) mehrheitlich abgelehnt.

Wirtschaftliche Lage

Die allgemeine wirtschaftliche Lage wird von den Befragten nochmal pessimistischer beurteilt als zuletzt: Aktuell sind lediglich noch ein Viertel (26%) und damit halb so viele Befragte wie vor Beginn der Corona-Krise der Meinung, die ökonomische Lage ist gut (Mai-I: 31%; Jun-I: 33%), 55% halten sie für teils gut, teils schlecht (Mai-I: 42%; Jun-I: 46%), 19% stufen sie als schlecht ein (Mai-I: 25%; Jun-I: 20%).

Weiterhin befürchtet eine Mehrheit von jetzt 53% (Mai-I: 78%; Jun-I: 55%) eine negative Entwicklung; 23% (Mai-I: 15%; Jun-I: 21%) erwarten, dass sich wirtschaftlich demnächst „nicht viel ändern“ wird und ebenfalls 23% (Mai-I: 6%; Jun-I: 22%) rechnen mit einem Aufwärtstrend für die deutsche Wirtschaft.

Nach wie vor stabil und auf hohem Niveau ist die Einschätzung der eigenen wirtschaftlichen Lage: 68% der Befragten sprechen von einer privat guten ökonomischen Lage (Mai-I: 67%; Jun-I: 67%), 27% beschreiben diese mit teils gut, teils schlecht (Mai-I: 25%; Jun-I: 26%) und 4% mit „schlecht“ (Mai-I: 8%; Jun-I: 7%).

17% der Deutschen erwarten, dass es ihnen in einem Jahr ökonomisch besser gehen wird als heute (Mai-I: 16%; Jun-I: 18%), 69% rechnen mit gleichbleibenden Verhältnissen (Mai-I: 69%; Jun-I: 68%) und 12% befürchten eine Verschlechterung ihrer persönlichen finanziellen Situation (Mai-I: 14%; Jun-I: 12%).

Wirtschafts- und Arbeitsmarktkompetenz

Für mehr als die Hälfte der Befragten (55%) hat die CDU/CSU die meiste Kompetenz in Wirtschaftsfragen (Mai-I: 50%; Jun-I: 53%), lediglich 10% glauben dies von der SPD (Mai-I: 8%; Jun-I: 10%), alle anderen Parteien werden jeweils von weniger als 5% genannt. Dass keine Partei die wirtschaftlichen Probleme lösen kann, denken 15% (Mai-I: 16%; Jun-I: 14%), 12% machen keine Angabe (Mai-I: 17%; Jun-I: 15%).

Auch in Sachen Arbeitsmarkt hat die Union einen deutlichen Kompetenzvorsprung: Für 43% ist die Union (Dez 2019: 30%; Mrz-I: 31%) am besten geeignet, neue Arbeitsplätze zu schaffen. Für 18% macht die SPD die bessere Arbeitsmarktpolitik (Dez 2019: 14%; Mrz-I: 16%), für 6% die Grünen (Dez 2019: 8%; Mrz-I: 10%). 12% sind der Meinung, dass keine Partei für neue Arbeitsplätze sorgen kann (Dez 2019: 14%; Mrz-I: 12%) und 15% äußern sich zu diesem Thema nicht (Dez 2019: 22%; Mrz-I: 23%).