Mehrheit fraglich

Brüssel/Heidelberg.Vor der Abstimmung über das neue EU-Urheberrecht steht die Mehrheit im Europaparlament womöglich auf der Kippe. „Ich habe die Sorge, dass das schiefgeht“, sagte gestern der CDU-Europapolitiker Elmar Brok. Vor der Europawahl im Mai gäbe es nach Broks Einschätzung keine Möglichkeit der Nachbesserung, und danach müsste man von vorne anfangen.

Das Europaparlament will morgen über die Reform entscheiden, die Urhebern für ihre Inhalte im Internet eine bessere Vergütung sichern soll. Kritiker wenden unter anderem ein, dass Anbieter-Plattformen wie YouTube in Zukunft bereits beim Hochladen überprüfen sollen, ob Inhalte urheberrechtlich geschütztes Material enthalten. Das ist nach ihrer Meinung nur über automatisierte Filter möglich, bei denen die Gefahr bestehe, dass viel mehr als nötig aussortiert werde.

Aus Protest gingen am Samstag Zehntausende vorwiegend junge Menschen in zahlreichen deutschen Städten auf die Straße. Sie verlangen die Streichung des entsprechenden Artikels 13. In München demonstrierten laut Polizei rund 40 000 Menschen unter dem Motto „Rette Dein Internet“, die Veranstalter sprachen von mehr als 50 000.

Kundgebung auch in Heidelberg

In Berlin zogen die Demonstranten an der deutschen Wikipedia-Zentrale vorbei zum Brandenburger Tor und skandierten „Stoppt die Zensur“. Die Polizei sprach von mehr als 10 000 Teilnehmern, die Veranstalter von 30 000. In Heidelberg zählte die Polizei rund 900 Teilnehmer einer Demo, zu der unter anderem SPD, Grüne, Linke, deren Jugendorganisationen und die Jungen Liberalen aufgerufen hatten. Die Organisatoren sprachen von 1000 Teilnehmern. Sie zogen vom Bismarckplatz durch die Hauptstraße. Auf dem Weg, so die Polizei, hätten sich mehrere Passanten dem Zug angeschlossen. Auch in Köln, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Leipzig und anderen Städten waren Tausende auf den Beinen. dpa/kpl

© Mannheimer Morgen, Montag, 25.03.2019