Mehrheit für private Seenotrettung im Mittelmeer

Beurteilung von Spitzenpolitikern in Deutschland

Bei der Beurteilung der nach Meinung der Befragten zehn wichtigsten Politikerinnen und Politiker gibt es bei den meisten keine oder nur wenig Veränderung zum Vormonat. Lediglich am Anfang und Ende der Top Ten fallen die Differenzen zum Juni etwas größer aus.

Wie immer wurde die Bewertung nach Sympathie und Leistung mittels der Skala von +5 bis -5 (halte sehr viel von / halte gar nichts von) vorgenommen. Angeführt wird das Ranking weiterhin von Bundeskanzlerin Angela Merkel, die sich um drei Zehntel auf 1,7 verbessert. Der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck auf Platz zwei wird konstant mit 1,3 bewertet. Danach folgen Heiko Maas (0,9) und Olaf Scholz (0,7), Jens Spahn (0,4) und Christian Lindner (0,2). Mit jeweils -0,1 im Negativbereich verortet werden in dieser Woche sowohl die CDU-Vorsitzende und neue Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (-0,1) als auch der CSU-Vorsitzende Markus Söder (-0,1). Am Ende der Top-Ten stehen weiterhin Horst Seehofer (-0,5) und Andrea Nahles (-0,8). Die ehemalige SPD-Vorsitzende wird in dieser Woche drei Zehntel schlechter als zuletzt bewertet. Im August wird sie dann nicht mehr in der Top Ten vertreten sein, die wir in dieser Woche neu erfragt haben. Stattdessen gehört, nach Meinung der Befragten, Ursula von der Leyen zu den zehn wichtigsten Politikerinnen und Politikern.

Die wichtigsten Themen in Deutschland

Aus Sicht der Befragten ist der Bereich Klimaschutz und Umwelt nach wie vor das wichtigste Problem in Deutschland. Bei der ohne Antwortvorgaben gestellten Frage mit bis zu zwei Angaben nennen in dieser Woche 39% der Wahlberechtigten dieses Thema. Auf dem zweiten Platz folgt das Thema Flüchtlinge, Ausländer, Integration, das von einem Drittel genannt wird und damit wieder von mehr Befragten als zuletzt. Mit jeweils 9% der Nennungen folgen Rente/Alterssicherung und Themen, die unter Politik(er)verdruss zusammengefasst werden. Für 8% sind Probleme unter dem Stichwort Soziale Gerechtigkeit/soziales Gefälle am dringlichsten und für jeweils 6% Gesundheitswesen/Pflege sowie Mieten/Wohnungsmarkt. Für 5% stehen Themen aus dem Bereich Bildung/Schule ganz oben auf der Agenda, ebenfalls für 5% der Rechtsextremismus und für 4% der Zustand der Regierungsparteien bzw. das Verhältnis von CDU/CSU und SPD untereinander.

Zufriedenheit mit der Demokratie

Wenn es ganz allgemein um das Funktionieren unserer Demokratie in Deutschland geht, fällt das Urteil ähnlich aus wie im April: 63% (April: 63%) sind aktuell eher zufrieden, ein Drittel (34%; April: 35%) ist eher unzufrieden, 3% (April: 2%) sagen dazu nichts. Während Unions- (80%), SPD- (51%), FDP- (63%) und Grünen-Anhänger (81%) sich jeweils mit klaren Mehrheiten positiv über die Demokratie in Deutschland äußern, tut dies in der AfD-Anhängerschaft nur eine Minderheit (21%) und auch bei den Linken-Anhängern sind mehr Befragte unzufrieden (51%) als zufrieden (49%). Eine deutliche Diskrepanz gibt es weiterhin zwischen Ost und West: Im Westen (67%) liegt die Demokratiezufriedenheit 20 Prozentpunkte über Ost-Niveau (47%).

AfD: Wie weit verbreitet ist rechtsextremes Gedankengut?

Eine deutliche Mehrheit ist der Meinung, dass in der AfD eine rechte Gesinnung vorherrscht. Nach Ansicht von 83% aller Befragten (September-I: 77%) und von 36% ihrer eigenen Anhänger, ist rechtsextremes Gedankengut in der AfD weit (39%; September-I: 41%) oder sehr weit (44%; September-I: 37%) verbreitet, lediglich 13% (September-I: 18%) sehen solche Einstellungen in der AfD „nicht so weit“ (12%; September-I: 16%) oder „überhaupt nicht“ (1%; September-I: 1%) verbreitet.

Rechtsextremismus: Gefahr für die Demokratie?

Unabhängig von bestimmten Parteien wird der Rechtsextremismus in Deutschland als große Gefahr für unser System angesehen: 78% aller Befragten (September-I: 79%) erkennen im Rechtsextremismus eine große (44%; September-I: 42%) oder sehr große Gefahr (34%; September-I: 36%) für die Demokratie. Für 18% ist sie nicht so groß (September-I: 16%) und lediglich 3% sehen keine Gefahr für unsere Staatsform (September-I: 5%). Diese Befürchtung wird von breiten Mehrheiten aller Parteianhänger, außer denen der AfD (sehr große/große Gefahr: 46%; kaum oder keine Gefahr: 51%), geteilt.

EU-Mitgliedschaft: Vor- oder Nachteile?

Nach wie vor verbindet mehr als die Hälfte der Deutschen (52%) mit der EU-Mitgliedschaft überwiegend Vorteile für unsere Bevölkerung, (Februar-II: 56%; Mai: 55%). Für 11% überwiegen die Nachteile (Februar-II: 12%; Mai: 10%) und 35% sind der Ansicht, dass die EU für Deutschland so viele Vor- wie Nachteile bringt (Februar-II: 30%; Mai: 32%), 2% können oder wollen sich zu dieser Frage nicht äußern (Februar-II: 2%; Mai: 3%).

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen

Am Dienstag wurde Ursula von der Leyen mit einer knappen Mehrheit im Europäischen Parlament zur neuen Kommissionspräsidentin der Europäischen Union gewählt. Bei den Deutschen trifft dies bei 41% auf ein positives Echo, 35% finden das schlecht und jedem Fünften ist das egal (weiß nicht: 4%). Mehrheitlich Zustimmung erhält die neue Kommissionspräsidentin in der Anhängerschaft der Union (67%) und der FDP (57%), wogegen sich Mehrheiten sowohl bei den AfD- (68%) als auch Linke-Anhängern (54%) ablehnend äußern. Keine klare Tendenz gibt es in den Anhängerschaften von SPD (gut: 38%; schlecht: 39%) und Grünen (gut: 37%; schlecht: 36%).

Zusammenhalt der Großen Koalition

Die 16 deutschen SPD-Abgeordneten im Europaparlament aber auch die Führung der deutschen Sozialdemokraten, hatten sich im Vorfeld der Wahl gegen Ursula von der Leyen ausgesprochen, da sie keine Spitzenkandidatin bei der Europawahl war, sondern vom EU-Rat der Staats- und Regierungschefs für das Amt vorgeschlagen wurde. Dass dieses Verhalten der SPD den Zusammenhalt der Bundesregierung aus CDU/CSU und SPD gefährdet, glaubt nur eine Minderheit aller Befragten (24%), 68% glauben das nicht (weiß nicht: 8%).

Seenotrettung im Mittelmeer

In letzter Zeit wurde viel über die Seenotrettung privater Organisationen im Mittelmeer berichtet. 67% der Befragten finden es gut, dass sich private Organisationen für die Rettung von Flüchtlingen im Mittelmeer engagieren, 30% kritisieren dies und 3% haben dazu keine dezidierte Meinung. In allen Parteianhängerschaften, außer bei der AfD, sehen das Mehrheiten positiv.

Allerdings stimmen 61% der Befragten dem Vorwurf zu, dass sich mehr Flüchtlinge auf den unsicheren Weg über das Mittelmeer nach Europa begeben, weil sie auf Seenotrettung hoffen, 29% stimmen dem nicht zu.

Beitrag Deutschlands zur Aufnahme von Flüchtlingen aus dem Mittelmeer

Bei der Frage, ob Deutschland einen großen Teil der Flüchtlinge, die zurzeit über das Mittelmeer vor allem nach Italien kommen, aufnehmen soll, sind die Deutschen uneins: 47% aller Befragten bejahen dies, 46% sind dagegen und 7% antworten mit „weiß nicht“. Mehrheiten der Linke- (59%) und Grünen-Anhänger (77%) finden es gut, dass Deutschland gerettete Flüchtlinge aufnimmt, die Anhänger der FDP (48%), der Union (55%) und vor allem der AfD (97%) lehnen dies mehrheitlich ab. Bei den SPD-Anhängern (gut: 46%; nicht gut: 46%) ist es umstritten.