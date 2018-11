Mehrheit gegen Dieselfahrverbot bei geringer Grenzwertüberschreitung

Die wichtigsten Themen in Deutschland

Das Thema Flüchtlinge, Ausländer und Integration ist nach wie vor das wichtigste Problem in Deutschland, aktuell auch wieder mit mehr Nennungen als zuletzt. Bei der ohne Antwortvorgaben gestellten Frage mit bis zu zwei Angaben nennen 41% diesen Bereich, 15% brennt das Thema „soziales Gefälle“ bzw. „Soziale Gerechtigkeit“ auf den Nägeln, ebenfalls 15% Fragen zur Renten- und Alterssicherung und 10% der Verdruss über die Politik und ihre Akteure. Für jeweils 9% stehen Themen zum Bereich Bildung und Schule und der Streit in der Bundesregierung bzw. der Zustand der Regierungsparteien ganz oben auf der Agenda. 8% der Nennungen erzielen Themen zur Umwelt /Energiewende und zu Gesundheit und Pflege. Für 7% ist der Miet- und Wohnungsmarkt das dringlichste Problem in Deutschland, 6% nennen fehlende Jobs bzw. Arbeitslosigkeit.

Angst vor Kriminalität

37% (April-I: 34%) aller Befragten fühlen sich bei uns durch Kriminalität bedroht (West 35%; Ost: 44%), 63% (April-I: 66%) geben an, keine Angst zu haben (West 64%; Ost 55%). Damit fällt die Kriminalitätsangst etwas höher aus als zuletzt. In den Reihen der AfD (70%) sagt eine Mehrheit, dass sie sich bedroht fühlt, in den anderen Parteianhängergruppen geben nur Minderheiten an, Angst zu haben.

Politischer Kurs der SPD

45% (November-I: 42%) aller Befragten sind der Ansicht, dass zukünftig linkere Positionen eine größere Rolle beim Kurs der SPD spielen sollen. Sowohl in der eigenen Anhängerschaft (61%; November-I: 50%) als auch der Anhängerschaft von Linke (90%) und Grünen (66%) dominiert der Wunsch nach mehr linker Politik bei der SPD. 23% (November-I: 27%) aller Befragten und 22% (November-I: 28%) der SPD-Anhänger möchten keine programmatische Kursänderung und für 13% (November-I: 19%) der eigenen Anhänger und 22% (November-I: 22%) aller Befragten sollten linke Positionen in der SPD zukünftig eine weniger große Rolle spielen.

45% aller Deutschen und 51% der SPD-Anhänger teilen die Ansicht, dass ein stärkerer linker Kurs der SPD nutzt, 38% bzw. 35% sind der Meinung, er wird der SPD eher schaden. Allerdings können 17% aller Befragten und 14% der SPD-Anhänger dazu keine dezidierte Meinung angeben.

Sollte es Änderungen an Hartz IV geben?

Eine Mehrheit (49%) in der Bevölkerung sagt, dass Hartz IV grundlegend verändert werden muss. Gut ein Drittel (34%) glaubt, kleine Änderungen an den bisherigen Regelungen reichen aus und eine Minderheit von 11% hält keinerlei Änderungen für notwendig (weiß nicht: 6%). Unterschiedlich große Mehrheiten in den Anhängerschaften von SPD (43%), AfD (58%), FDP (46%), Linke (78%) und Grüne (49%) denken, eine grundlegende Hartz IV-Reform ist unausweichlich. Lediglich bei den Unionsanhängern sprechen sich ähnlich viele für kleine Änderungen (34%) wie für grundlegende Reformen (38%) aus.

AfD: Parteispenden

Die Staats­an­walt­schaft er­mit­telt ge­gen die Co-Fraktionsvorsitzende der AfD, Alice Wei­del, we­gen il­le­ga­ler Wahl­kampf­spen­den aus dem Aus­land. Die meisten Befragten (57%) sind allerdings der Ansicht, dass es zwischen der AfD und den anderen Parteien beim Umgang mit Parteispenden keine großen Unterschiede gibt, 15% glauben, dass es bei der AfD häufiger, und 6%, dass es weniger häufig zu Unregelmäßigkeiten kommt als bei anderen Parteien (weiß nicht: 22%). In allen Parteianhängerschaften überwiegt der Anteil derer, die bei der AfD in Sachen Parteispenden auch nicht mehr Unregelmäßigkeiten vermuten als bei den anderen Parteien.

Diesel-Fahrverbote bei geringer Grenzwertüberschreitung

Vor dem Hintergrund der Diskussion um die Luftverschmutzung in deutschen Städten und die entsprechenden Grenzwerte, plädieren weniger als ein Drittel der Deutschen (30%) für ein Fahrverbot für ältere Diesel-Fahrzeuge auch bei geringer Überschreitung der Grenzwerte, knapp zwei Drittel (65%) sind gegen ein solches Diesel-Fahrverbot (weiß nicht: 5%). In allen Parteianhängerschaften, außer bei den Grünen, sprechen sich deutliche Mehrheiten gegen ein solches Fahrverbot aus.

EU-Mitgliedschaft: Vor- oder Nachteile?

Der Anteil der Befragten, die mit der EU-Mitgliedschaft für unsere Bevölkerung überwiegend Vorteile verbinden, liegt bei 50% (Dezember: 48%; Juni-I: 45%). Für 15% überwiegen die Nachteile (Dezember: 12%; Juni-I: 14%) und knapp ein Drittel (32%) ist der Ansicht, dass die EU für Deutschland so viele Vor- wie Nachteile bringt (Dezember: 37%; Juni-I: 38%), 3% können oder wollen sich zu dieser Frage nicht äußern (Dezember: 3%; Juni-I: 3%).

EU: Wichtigkeit für Frieden in Europa

Mehrheitlich (54%) sind die Deutschen der Ansicht, dass die EU einen sehr wichtigen Beitrag zum Erhalt des Friedens in Europa leistet, weitere 35% sprechen ihr einen wichtigen Beitrag zu, lediglich 10% sind der Meinung, der Beitrag der Gemeinschaft für den europäischen Frieden ist nicht so (6%) oder überhaupt nicht wichtig (4%) (weiß nicht: 1%).

EU: Europa der zwei Geschwindigkeiten

Ganz allgemein fänden es angesichts der häufigen Probleme, sich in wichtigen Fragen zu einigen, 50% (September-III 2017: 51%) der Bundesbürger gut und 42% (September-III 2017: 42%) nicht gut, wenn sich Deutschland zunächst nur mit einem Teil der Staaten der Europäischen Union enger zusammenschließen würde.

Brexit: Folgen für die EU und die deutsche Wirtschaft

Wenn es um die Folgen des Brexits für die Europäische Union geht, sind 70% und damit mehr Befragte als im September 2017 (66%) der Ansicht, der Austritt ist für die europäische Gemeinschaft langfristig eher schlecht, 15% (September-I 2017: 20%) sehen das Ausscheiden Großbritanniens auf lange Perspektive eher positiv für die EU (weiß nicht: 15%; September-I 2017: 14%).

Etwas kritischer als vor eineinhalb Jahren sehen die Bundesbürger die ökonomischen Folgen des britischen EU-Austritts: Nach 18% im April 2017 befürchten heute 23% einen starken (22%) oder sehr starken (1%) Schaden für die deutsche Wirtschaft, 70% (April-I 2017: 76%) rechnen deshalb mit nicht so starken (60%) bzw. überhaupt keinen (10%) wirtschaftlichen Nachteilen für unser Land (weiß nicht: 7%).

Brexit: Wichtigkeit guter Beziehungen zu Großbritannien

Auch nach dem Brexit halten die Deutschen gute Beziehungen zwischen Deutschland und Großbritannien für sehr relevant: 87% aller Befragten erachten ein gutes Verhältnis zu Großbritannien als wichtig (58%) oder sehr wichtig (30%), nur 9% vertreten den Standpunkt, dass gute Beziehungen zwischen Deutschland und dem britischen Inselstaat nach dem Brexit für uns weniger (8%) oder überhaupt nicht wichtig (1%) sind.

Euro: Gut, dass wir ihn haben und wird er langfristig erfolgreich sein?

Konstant auf hohem Niveau ist mittlerweile auch die Einstellung zum Euro: Dass wir den Euro als Währung haben, finden aktuell 70% gut (Dezember 2017: 68%) und 27% schlecht (Dezember 2017: 29%), der Rest (3%; Dezember 2017: 3%) äußert sich hier nicht.

Auch die Erwartungen an die Gemeinschaftswährung sind weiterhin hoch und die Werte sind konstant zum Dezember des letzten Jahres: 72% der Befragten glauben momentan, dass der Euro langfristig eine erfolgreiche Währung sein wird; weniger als ein Viertel der Deutschen (21%) bezweifelt dies; 7% machen keine Angabe.

Emmanuel Macron: Deutlich stärkere EU-Zusammenarbeit

89% (April-II: 88%) befürworten eine vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron vorgeschlagene deutlich engere Zusammenarbeit in der EU, nur 7% (April-II: 10%) sind grundsätzlich dagegen. Zustimmung zu einer deutlich engeren Zusammenarbeit signalisieren neben 92% der Unions-, 98% der SPD-, 93% der FDP-, 91% der Linke- und 97% der Grünen-Anhänger auch 67% der AfD-Anhänger.

Mit Blick auf verschiedene Politikbereiche befürworten besonders viele Befragte mehr Kooperation in der Flüchtlings- und Verteidigungspolitik. In Sachen Finanzen sind die Deutschen etwas zurückhaltender, wollen aber auch hier mehrheitlich eine deutlich engere Zusammenarbeit innerhalb der europäischen Staatengemeinschaft, hier ist der Zuwachs zum April auch am stärksten. Im Einzelnen: 89% (April-II: 88%) sind für eine verstärkte gemeinschaftliche Flüchtlingspolitik (nicht gut: 9%; April-II: 9%), 85% (April-II: 83%) befürworten eine stärkere Kooperation im Bereich Verteidigung (nicht gut: 11%; April-II: 13%) und 70% (April-II: 62%) wollen eine engere Zusammenarbeit in der Finanzpolitik (nicht gut: 21%; April-II: 32%).

Deutsch-Französisches Führungsduo?

Auch eine stärkere deutsch-französische Führungsrolle innerhalb Europas wird von den Deutschen mehrheitlich befürwortet: 59% aller Befragten und Mehrheiten in allen Parteianhängerschaften sind für ein solches Führungsduo, 34% sprechen sich dagegen aus (weiß nicht: 7%).

Angela Merkel: Einsatz für ein starkes Europa

Wenn es um ein starkes Europa geht, sind insgesamt 63% (April-II: 59%) der Meinung, das Engagement der Bundeskanzlerin für ein starkes Europa ist „gerade richtig“, darunter Mehrheiten in allen politischen Lagern mit Ausnahme der AfD-Anhänger. Für insgesamt 12% (April-II: 12%) der Befragten setzt sich Angela Merkel „zu viel“ ein, für 21% (April-II: 26%) tut Merkel zu wenig für ein starkes Europa (weiß nicht: 4%).