Mehrheit unzufrieden mit Koalition

Von der Debatte profitiert hätten aber eindeutig Grüne, FDP und AfD gleichermaßen. Der Umfrage zufolge legen AfD und Grüne legen jeweils um einen Prozentpunkt auf 14 Prozent zu. Die FDP steigert sich um einen Prozentpunkt auf 9 Prozent. Die Linke stagniert bei 10 Prozent.

Jamaika einzige Alternative

Neben einer großen Koalition hätte demzufolge nur eine Jamaika-Koalition aus CDU/CSU, FDP und Grünen eine parlamentarische Mehrheit. Gut ein Viertel der Befragten glaubt, dass aufgrund des Zerwürfnisses in der Migrationsfrage die Regierung aus Union und SPD zerbricht. 58 Prozent würden begrüßen, dass in Folge des Streits CDU und CSU bei Wahlen in Deutschland künftig getrennt antreten. „Eine Auflösung der Fraktionsgemeinschaft stößt prinzipiell auf Zustimmung. Wenn ich als Wähler mehr Auswahl habe, finde ich das an sich begrüßenswert“, erklärte Andrea Wolf.

58 Prozent der Befragten befürworten die Forderung der CSU, Flüchtlinge, die bereits in anderen EU-Ländern registriert sind, zukünftig an der deutschen Grenze zurückzuweisen. Gut zwei Drittel (68 Prozent) glauben aber nicht, dass das in der Praxis funktioniert. „Die große Mehrheit ist der Meinung: Lösen können wir dieses Problem nur auf europäischer Ebene“, betonte Expertin Wolf. dpa/tge

