Mehrheit will harten Lockdown

Mannheim.Verlieren die Bürger bei Corona das Vertrauen in die Politik? So weit will Matthias Jung von der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen nicht gehen. „Die Bewertung der Arbeit der Bundeskanzlerin und der Bundesregierung fällt besser als vor der Pandemie aus. Ich kann da keine Einbrüche erkennen.“ Allerdings ist Jung die „schwerwiegende Einstellungsveränderung“ der Deutschen im aktuellen Politbarometer natürlich nicht entgangen. „Bisher haben die Menschen die Corona-Politik immer als gerade ausreichend bezeichnet, jetzt will eine Mehrheit härtere Maßnahmen. Und auch die Lockerung der Kontaktbeschränkungen an Weihnachten und Silvester lehnen die meisten ab.“

Der Meinungsforscher sieht ein „völliges Auseinanderdriften“ der Einstellung der großen Mehrheit, die das Virus mit Kontaktbeschränkungen bekämpfen will, und denjenigen, die Lockerungen fordern oder wie die Querdenker alle Restriktionen ablehnen. „Die Minderheit kann sich dann auch noch einer starken Aufmerksamkeit sicher sein“, sagt er mit kritischem Blick auf die Berichterstattung der Medien.

Persönliche Angst vor Virus wächst

Wie sehr den Menschen Corona an die Nieren geht, zeigt sich bei der Frage nach den wichtigsten Problemen in Deutschland. Das Corona-Thema beherrscht zwar seit März die Agenda, aber im Dezember sagen 84 Prozent der Befragten, dass die Pandemie und deren Folgen sie am meisten beschäftigen. Auch der persönliche Jahresrückblick fällt wenig positiv aus. Nur noch für 52 Prozent (2019: 75) war 2020 ein eher gutes Jahr. Das ist die pessimistischste Bilanz seit der Wiedervereinigung. „Nicht mal in der Finanzkrise waren die Werte so schlecht“, so Jung.

Kein Wunder, inzwischen sehen immerhin 59 Prozent der erwachsenen Deutschen für sich persönlich eine gesundheitliche Gefahr durch Covid-19 – das ist ein neuer Rekordwert, der 15 Prozentpunkte über dem bisherigen Mittel seit Februar dieses Jahres liegt. 39 Prozent haben keine Angst vor Corona.

Nur noch 35 Prozent der Befragten sind mit den derzeitigen Corona-Maßnahmen zufrieden, die Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gemeinsam mit den 16 Ministerpräsidenten beschlossen hat. 49 Prozent fordern dagegen härtere Schritte, um die Pandemie endlich in den Griff bekommen zu können. 13 Prozent halten die aktuellen Kontaktbeschränkungen für übertrieben, darunter 56 Prozent der AfD-Anhänger.

Die überwältigende Mehrheit der Deutschen (82 Prozent) will, dass der Lockdown mindestens bis 10. Januar dauert. Nach 58 Prozent vor zwei Wochen finden jetzt nur noch 48 Prozent Lockerungen bei Kontaktbeschränkungen für private Treffen im Familien- und Bekanntenkreis an Weihnachten richtig. Nur 19 Prozent würden solche Lockerungen an Silvester begrüßen. 79 Prozent sehen das kritisch. Fast drei Viertel unterstützen nächtliche Ausgangssperren in Städten und Landkreisen mit besonders hohen Infektionszahlen. Wenn diese in den nächsten Wochen nicht deutlich sinken, plädieren 73 Prozent für einen harten Lockdown, bei dem dann auch Schulen, Kitas und Geschäfte mit Ausnahme von Lebensmittelgeschäften geschlossen werden sollen.

Eine klare Mehrheit der Befragten (60 Prozent) glaubt, dass Deutschland sich die Unterstützung für die Wirtschaft und die Beschäftigten (Kurzarbeitergeld, Kredite und Finanzhilfen) auch in den nächsten Monaten leisten kann.

Gegen Zusammenarbeit mit AfD

Im Vergleich zu Corona fallen alle anderen Themen zurück. Für ein wenig Aufregung sorgte die Koalitionskrise in Sachsen-Anhalt. Dort wollte die CDU-Fraktion mit der AfD gegen die Erhöhung des Rundfunkbeitrags stimmen. Solche Manöver stoßen bei den Wählern auf wenig Sympathien. 82 Prozent lehnen eine Zusammenarbeit der CDU/CSU mit der AfD ab. Bei den Unionsanhängern sind es 92 Prozent, 82 Prozent der AfD-Anhänger würden einen Annäherungskurs begrüßen.

