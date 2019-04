Mehrmals „um Behandlung gebeten“

Mannheim.Er soll für fünf Massaker im Kongo mitverantwortlich gewesen sein. Massaker, bei denen mindestens 180 Zivilisten grausam ermordet wurden – darunter Frauen, Kinder, Alte. Erstochen, erschossen oder bei lebendigem Leib verbrannt. 2015 war dies Grundlage für die Verurteilung des kürzlich in Mannheim verstorbenen Rebellenführers Ignace M. – damals sollte er wegen Beihilfe zu Kriegsverbrechen für 13 Jahre ins Gefängnis. Jetzt ermittelt die Mannheimer Staatsanwaltschaft zu den Umständen seines Todes.

Der Gesundheitszustand des Milizen-Chefs hatte sich nach Angaben des Oberlandesgerichts (OLG) Stuttgart plötzlich verschlechtert. Die Anwältin des Toten hat nun Anzeige wegen unterlassener Hilfeleistung, fahrlässiger Tötung oder aller in Betracht kommenden Delikte erstattet. Sie berichtete von einer Erkrankung, auf die nicht angemessen reagiert worden sei. Die Mannheimer Justizvollzugsanstalt äußerte sich gestern nicht zu etwaigen Vorwürfen. „Da es sich um ein laufendes Ermittlungsverfahren handelt, sind wir nicht befugt, Auskunft zu geben“, sagte ein Sprecher auf Anfrage. Dass es nun Ermittlungen gibt, bestätigte die Staatsanwaltschaft. Laut der Ersten Staatsanwältin Sandra Utt wurde ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Eine Obduktion der Leiche sei angeordnet, wann ein Ergebnis kommen soll, konnte Utt nicht mitteilen.

Am 16. April starb Ignace M. Die genauen Umstände seines Todes: noch nicht geklärt. M.s Anwältin sagte, ihr Mandant habe das Gefängnis Mitte März informiert, wegen einer Erkrankung an der Wirbelsäule nicht mehr aufstehen zu können. Mindestens drei Mal habe er um eine externe Behandlung gebeten. Auch das OLG sei informiert gewesen. Das Röntgen des Untersuchungshäftlings sei auf die lange Bank geschoben worden, kritisierte die Anwältin. Der Mann habe isoliert in U-Haft gesessen. Es stelle sich die Frage, wie diese Haftbedingungen sich auf seine Gesundheit ausgewirkt hätten.

Neuneinhalb Jahre U-Haft

Ignace M. saß neuneinhalb Jahre in U-Haft. Der Bundesgerichtshof hatte im Dezember 2018 den Schuldspruch von 2015 wegen Rechtsfehlern aufgehoben. Der Fall musste neu aufgerollt werden. 2008 hatte M. in einem Interview zugegeben, der Präsident der FDLR zu sein. FDLR – das heißt „Demokratische Kräfte zur Befreiung Ruandas“. Eine ruandische Rebellengruppe. (mit dpa)

