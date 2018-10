Melania Trump allein unterwegs

Auf ihrer ersten Auslandsreise als First Lady der USA ohne ihren Ehemann hat Melania Trump in Ghana eine Festung besucht, in der früher Sklaven vor dem Transport nach Amerika gefangen gehalten wurden. Am zweiten Tag ihrer Afrika-Reise wurde sie durch das Cape Castle geführt, das bereits der ehemalige US-Präsident Barack Obama und seine Frau Michelle 2009 besucht hatten. Melania Trump bezeichnete den Besuch als „emotional“. Melania Trump besucht nach Ghana auch noch Malawi, Kenia und Ägypten. Der Schwerpunkt liegt bei Gesundheit und Bildung. Ihr Mann, Präsident Donald Trump, war in der Vergangenheit in die Kritik geraten, weil er mehrere Länder Afrikas „Drecksloch“-Staaten genannt hatte. Coastdpa

