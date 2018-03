Menschen fühlen sich „verlassen“

Anzeige

Berlin/Paris.Knapp 5,9 Millionen Menschen haben im Herbst in Deutschland AfD gewählt, noch mehr bei der Präsidentschaftswahl in Frankreich den Front National. Aber warum verfangen nationalistische, populistische oder gar rassistische Losungen in Gesellschaften, denen es gut geht? Eine gestern in Berlin veröffentlichte Studie gibt darauf folgende Antwort: weil die Menschen sich von der Politik „verlassen“ fühlen.

Sozialwissenschaftler vom „Progressiven Zentrum Berlin“ haben in beiden Ländern 500 Haustürgespräche geführt. Die Fragen waren offen und lauteten etwa: Welche Probleme belasten Sie, was würden Sie tun, um sie zu lösen? Gefragt wurde in Hochburgen der Rechten, in Deutschland etwa Berlin-Marzahn, Duisburg und Fürstenwalde.

Der Befund: Als wichtigstes Problem des Landes nennen die meisten zwar die Migration und das Versagen der Politik. Werden sie aber nach eigenen Problemen gefragt, dann geht es um schlechte Arbeitsbedingungen, zu wenig Geld, schlechte Infrastruktur und dass man sich die teuren Schulhefte der Kinder kaum leisten kann.