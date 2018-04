„Menschen sehen stärker auf Europa“

Anzeige

Auch in Bezug auf den Krieg in Syrien vertrauen die Befragten deswegen auf die Europäische Union statt auf die USA: 67 Prozent finden, dass sich die EU dort stärker für eine Friedenslösung einsetzen sollte, für 27 Prozent ist das europäische Engagement bereits ausreichend.

Schäuble beliebtester Politiker

Trotz der positiven, pro-europäischen Stimmung bewerten die Befragten die schwarz-rote Bundesregierung verhalten: Auf eine Skala von +5/-5 benoten die Befragten die Arbeit der großen Koalition mit einer 0,6. Damit stieg dieser Wert im Vergleich zur ersten Aprilhälfte (0,4) zwar leicht an – liegt aber im Vergleich zur vergangenen Legislaturperiode (1,1) weit zurück. Auch der Kanzlerin attestieren die Befragten eine eher gute Arbeit (66 Prozent) – im Vergleich zum Vorjahr kann aber sie auch nicht an die hohen Zustimmungswerte der vergangenen Jahre anknüpfen. „Es gab im Vorfeld dieser Regierung viele Querelen, die Koalition kam nur unter Geburtswehen zustande. Das hat bei vielen eine Unzufriedenheit mit der Regierung gefördert, was sich auch in der Bewertung der Koalitionsmodelle zeigt“, sagt Andrea Wolf.

Bei dieser Umfrage habe sich ein „Novum“ ergeben: Nur noch 35 Prozent der Befragten wünschen sich auch für die kommende Wahlperiode eine große Koalition, 42 Prozent sind dagegen. Nur: Alle anderen Koalitionsmodelle schneiden bei den Befragten noch schlechter ab. „Dass jede mögliche Koalition mehr schlechte Bewertungen als gute erhält, gab es bisher nicht“, sagt Expertin Wolf.

Beständigkeit zeigt sich dagegen bei der Sonntagsfrage und der Frage nach den beliebtesten Politiker. „Bei den Parteien gibt es nur sehr moderate Schwankungen, wir haben eine stabile Lage“, betont Wolf. Auch bei den Polit-Promis hat sich kaum etwas geändert: Unangefochten an der Spitze steht Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 28.04.2018