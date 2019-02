Merkel bietet Trump die Stirn

Mike Pence und Angela Merkel bei der Sicherheitskonferenz in München. © dpa

München.Am Ende ihrer Rede fragt Angela Merkel, wer denn nun die Puzzleteile wieder zusammensetzt, in die die Welt gerade zerfällt. „Nur wir alle zusammen“, antwortet sie selbst. Dann passiert etwas, das völlig ungewöhnlich für die Münchner Sicherheitskonferenz ist: Der Applaus hört nicht wie sonst nach nur wenigen Sekunden auf. Er wird sogar lauter. Im Publikum stehen einzelne auf, dann immer mehr. Standing Ovations.

So etwas ist bei dem wichtigsten sicherheitspolitischen Expertentreffen der Welt, bei dem das Publikum ausschließlich aus Politikern, Journalisten, Wissenschaftlern und anderen kritischen Geistern besteht, die absolute Ausnahme. Als der nächste Redner, US-Vizepräsident Mike Pence, gut eine Stunde später seine Rede mit den Worten „Freiheit gewinnt immer“ beendet, ist dann auch schon wieder alles wie immer. Kurzer Beifall.

Wenn es nach dem Applaus geht, hat die Bundeskanzlerin das Rededuell also klar gewonnen. Eigentlich sollte sie in München zusammen mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron über Europa sprechen. Macron sagte aus innenpolitischen Gründen ab. So verschob sich der Schwerpunkt ihrer Rede komplett. Statt zusammen mit Macron redet sie gegen US-Präsident Donald Trump und seinen Gesandten Pence. Die Kanzlerin erwähnt Trump zwar kein einziges Mal. Aber fast alles was sie sagt, richtet sich an seine Adresse: Sie verteidigt das von den USA attackierte Atomabkommen mit dem Iran. Sie stemmt sich gegen mögliche US-Strafzölle gegen die deutsche Autoindustrie. Sie kritisiert den geplanten Abzug der US-Truppen aus Syrien und den möglichen Rückzug aus Afghanistan. Sie lässt die US-Forderung nach noch mehr Verteidigungsausgaben an sich abprallen.

Und dann nimmt die CDU-Politikerin auch noch Russland in Schutz: „Geostrategisch kann Europa kein Interesse daran haben, alle Beziehungen zu Russland zu kappen“, sagt sie mit Blick auf die US-Kritik an der Gaspipeline Nord Stream 2. Viele mögen Merkel schon abgeschrieben haben, seit sie angekündigt hat, nur noch bis zur nächsten Wahl Kanzlerin bleiben zu wollen. In München zeigt sie, dass sie zumindest außenpolitisch noch etwas vorhat. Sie hat sich die Rettung der auf internationalen Regeln und Organisationen basierenden Weltordnung auf die Fahnen geschrieben, die von Trump seit zwei Jahren attackiert wird. „Wir dürfen sie nicht einfach zerschlagen“, sagt Merkel. US-Medien bezeichnen sie bereits seit längerem gerne als „Anführerin der freien Welt“.

Pence beansprucht diesen Titel in seiner Rede für die USA, bezeichnet den US-Präsidenten als „Champion der Freiheit“ und feiert dessen umstrittene Außenpolitik als großen Erfolg. Als er redet, ist Merkel nicht mehr im Saal. Sie zieht es vor, den ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi zu einem Gespräch zu treffen. Vor zwei Jahren, als der US-Vizepräsident wenige Tage nach Trumps Amtsantritt das erste Mal in dessen Auftrag in München war, saß die Kanzlerin noch in der ersten Reihe. Damals gab es noch die leise Hoffnung, dass das transatlantische Bündnis die Ära Donald Trump einigermaßen unbeschädigt überstehen könnte. Heute weiß man, dass die Hoffnung zumindest bis jetzt eine Illusion war. Der US-Vizepräsident stellt aktuell Forderungen. „Die Zeit für unsere europäischen Partner ist gekommen, an unserer Seite zu stehen“, sagt Pence. Er meint damit Deutschland, Großbritannien und Frankreich, von denen er verlangt, wie die USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran auszusteigen.

Der Iran solle stärker mit Sanktionen unter Druck gesetzt werden. Das ist nicht die einzige Stelle, an der Pence Deutschland angreift, ohne es zu nennen. Er wiederholt die Forderung nach höheren Verteidigungsausgaben und nach einem Stopp von Nord Stream 2. „Wir können die Verteidigung des Westens nicht garantieren, wenn unsere Bündnispartner sich vom Osten abhängig machen“, sagt er.

