Merkel bleibt in Deutschland

Bundeskanzlerin Angela Merkel (63, CDU) wird für das WM-Spiel der deutschen Nationalelf gegen Südkorea keinen Abstecher nach Russland machen. Sie werde angesichts der Parlamentswoche am Mittwoch nicht in Kasan dabei sein, kündigte sie gestern bei einem Treffen mit dem spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sanchez im Kanzleramt an. „Aber ich wünsche der Mannschaft natürlich von Herzen alles Gute. Und nachdem wir alle auf die Folter gespannt wurden im wahrsten Sinne des Wortes beim letzten Spiel, hoffe ich natürlich auf einen guten Ausgang.“ Nach dem geglückten Sieg gegen Schweden steht heute für das Team von Joachim Löw das dritte und entscheidende WM-Gruppenspiel gegen Südkorea an. dpa