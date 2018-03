Merkel bringt den Osten gegen sich auf

Anzeige

Brüssel.Die Bundeskanzlerin löste mit ihrer Kampfansage in Richtung Osten Unruhe beim EU-Gipfel in Brüssel aus. Merkels Auftritt vor dem Bundestag am Vortag sorgte für Zündstoff. Sie wolle die lukrativen Fördergelder für die Entwicklung der Infrastruktur an die Bedingung knüpfen, dass die Empfängerländer rechtsstaatliche Grundsätze einhalten und Solidarität bei der Aufnahme von Flüchtlingen zeigen.

Die Reaktionen waren gespalten: Während Dänemarks Premier Lars Lokke Rasmussen Merkel beipflichtete, warnte der luxemburgische Regierungschef Xavier Bettel: ,,Wer wird nachher bestraft? Nicht die Regierungen, aber die Bürger.“ Tiefe Verärgerung gab es bei den kritisierten Staaten im Osten. Ungarns Premier Viktor Orbán entschwand mit versteinerter Miene. Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki zeigte sich zahm: ,,Polen ist zu einem Kompromiss bereit.“

Es geht um etwa eine Billion Euro, die die Gemeinschaft in den Jahren 2021 bis 2027 ausgeben wird. Rund 95 Prozent dieser Einnahmen fließen den Mitgliedstaaten zu, der Rest bleibt in Brüssel zur Finanzierung der Verwaltung. ,,Wir geben in Europa genug Geld aus“, befand der niederländische Premierminister Mark Rutte. ,,Der Betrag muss nicht steigen.“ Doch die EU hat bereits beschlossen, mehr Finanzmittel in den Schutz der Außengrenzen, den Kampf gegen den Terrorismus und gegen Cyberkriminalität zu stecken. Außerdem sollen über das Erasmus-Programm deutlich mehr Studenten und Azubis zu Auslandsaufenthalten eingeladen werden.