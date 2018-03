Merkel: Der Islam ist ein Teil Deutschlands geworden

Anzeige

Berlin (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat den Islam als einen Teil Deutschlands bezeichnet. «Es steht völlig außer Frage, dass die historische Prägung unseres Landes christlich und jüdisch ist», sagte Merkel in ihrer Regierungserklärung im Bundestag in Berlin.

«Doch so richtig das ist, so richtig ist es auch, dass mit den 4,5 Million bei uns lebenden Muslimen ihre Religion, der Islam, inzwischen ein Teil Deutschlands geworden ist.»

Viele hätten ein Problem damit, «diesen Gedanken anzunehmen - und das ist auch ihr gutes Recht», sagte Merkel. Die Bundesregierung habe aber die Aufgabe, alle Diskussionen so zu führen, dass am Ende durch konkrete Entscheidungen der Zusammenhalt aller dauerhaft in Deutschland lebenden Menschen größer und nicht kleiner werde. Die große Mehrzahl der Muslime in Deutschland lehne Radikalismus und islamistischen Terror ab. «Viele von ihnen leben ihren Glauben, den Islam, friedlich, verfassungs- und gesetzestreu», sagte Merkel.