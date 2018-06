Merkel droht Trump mit scharfer Reaktion Europas

Anzeige

Berlin/Singapur/Brüssel (dpa) - Kanzlerin Angela Merkel droht US-Präsident Donald Trump nach dem G7-Eklat mit einer starken gemeinsamen Reaktion Europas.

«Wir lassen uns nicht ein ums andere Mal da irgendwie über den Tisch ziehen. Sondern wir handeln dann auch», sagte die CDU-Chefin in der ARD-Talksendung «Anne Will» mit Blick auf die von Trump verhängten Strafzölle auf Aluminium- und Stahlimporte. Für den Fall, dass Trump wie geplant weitere Strafzölle auf deutsche Autos verhängen sollte, kündigte die Kanzlerin scharfe, und wenn möglich, europäische Gegenmaßnahmen an.

Der US-Präsident hatte das G7-Treffen am Samstag vorzeitig verlassen, um zu dem erst an diesem Dienstag geplanten Gipfel mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un zu reisen. Zudem zog er nach seiner Abreise überraschend seine Zustimmung zur mühsam ausgehandelten G7-Abschlusserklärung zurück. Beides war als Affront gegen die G7-Partner gewertet worden, also Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien sowie Japan und Kanada.

Trump rügte Berlin danach aufs Neue wegen seiner geringen Verteidigungsausgaben im Nato-Verbund. «Deutschland zahlt ein Prozent des Bruttoinlandsproduktes (langsam) in Richtung Nato, während wir vier Prozent von einer weit größeren Wirtschaftsleitung zahlen», schrieb er von Singapur aus auf Twitter. «Wir beschützen Europa zu großen finanziellen Kosten, und dann werden wir beim Handel auf unfaire Weise geschröpft.»