Anzeige

SPD: Regierung oder Opposition und Mitgliedervotum

Vor der SPD-Entscheidung pro oder contra große Koalition gibt es unter SPD-Anhängern – die als potenzielle Wähler allerdings nicht die SPD-Parteimitglieder repräsentieren – kurzfristig wenig Bewegung: Nach 47% im Januar und 59% Anfang Februar wäre es jetzt nach Ansicht von 61% der eigenen Anhänger für die SPD besser, eine Regierung mit der CDU/CSU zu bilden, nur noch 33% (Jan: 51%; Feb-I: 39%) empfehlen den Gang in die Opposition. Unter allen Wahlberechtigten sehen 52% der Befragten die SPD besser in einer Koalition mit der Union aufgehoben und 41% besser in der Opposition.

Politbarometer Vom 20.02. bis 22.02.2018 hat die Forschungsgruppe Wahlen 1.360 zufällig ausgewählte Wahlberechtigte in Deutschland telefonisch befragt; dabei wurden Festnetz- und Mobilfunknummern berücksichtigt. Veröffentlichung: 23.02.2018. Nächstes bundesweites Politbarometer Freitag, den 16.03.2018.

Mit Blick auf die SPD-Mitgliederbefragung rechnen 70% aller Deutschen sowie 78% der SPD-Anhänger mit mehrheitlicher Zustimmung der sozialdemokratischen Parteimitglieder zum Koalitionsvertrag, insgesamt 22% (SPD-Anhänger: 19%) prognostizieren gut eine Woche vor Ende der parteiinternen Abstimmung ein „Nein“, 8% (SPD-Anhänger: 3%) wollen sich nicht festlegen, ob die SPD-Mitglieder für oder gegen eine Neuauflage des schwarz-roten Bündnisses stimmen werden.