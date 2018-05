Merkel in China: Mehr Datensicherheit in Kooperation nötig

Anzeige

Die Krisen um Nordkorea und den Iran hatten Merkels elften Besuch in China überschattet. Es war der erste seit der Regierungsbildung in Berlin. Die Kanzlerin war am Vortag in Peking mit Chinas Regierungschef Li Keqiang und Staats- und Parteichef Xi Jinping zusammengetroffen. Zur Absage des Gipfeltreffens von Donald Trump mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un durch den US-Präsidenten äußerte sich die Kanzlerin auch auf Nachfragen nicht.

Neben den Menschenrechten und dem mangelnden Schutz des geistigen Eigentums hat Chinas Cybersicherheitsgesetz nach ihren Angaben zu den Themen gehört, die sie in Peking «kritisch» angesprochen habe. «Daten sind der entscheidende Faktor, und Datensicherheit damit für die Unternehmen natürlich auch das A und O», sagte Merkel.

Das neue chinesische Gesetz für Cybersicherheit ist umstritten, weil deutsche Unternehmen in China gesammelte Daten auf Servern vor Ort speichern müssen und deswegen jetzt um deren Sicherheit fürchten. Auch der grenzüberschreitende Datentransfer ist streng und bürokratisch reglementiert. So sehen sich deutsche Autobauer bei der Erhebung von Daten für das autonome Fahren beeinträchtigt.

«Die Kooperation mit China muss jetzt auf ganz neue Füße gestellt werden, natürlich auch mit Blick auf die Digitalisierung», sagte Merkel. Sie hoffe, in den nächsten Monaten mit China beispielhaft in der Autoindustrie eine Absichtserklärung für das autonome Fahren unterzeichnen zu können, die mehr Sicherheit und neue Möglichkeiten einräumen könne. Am 9. Juli finden in Berlin deutsch-chinesische Regierungskonsultationen statt, zu denen Premier Li Keqiang kommt.

VW-Chef Herbert Diess setzt auf eine enge Zusammenarbeit mit China bei der Entwicklung mobiler Zukunftsthemen. «China hat viel erreicht, aber hat auch noch viel vor. Da können wir mithelfen», sagte Diess am Rande des Besuches der Kanzlerin dem ZDF. «Wir können davon partizipieren und auch natürlich für Deutschland Arbeitsplätze schaffen und auch Gewinne erwirtschaften.»

In Shenzhen nahm Merkel an der Eröffnung einer Innovationsplattform der deutschen Außenhandelskammer teil und besichtigte ein Siemens-Werk, in dem bildgebende Geräte zur Gesundheitsdiagnostik produziert werden. Auch besuchte sie das chinesische Biotech-Startup iCarbonX. Es arbeitet seit 2015 an einer auf künstlicher Intelligenz und der Auswertung großer Datenmengen basierenden Plattform zur Gesundheitsförderung und -vorsorge. Dazu sollen in den nächsten fünf Jahren Gesundheitsdaten wie Herzschlag, Schlafmuster, Blutwerte und die Erbsubstanz von bis zu einer Million Menschen analysiert werden.