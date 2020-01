Merkel: Klimaschutz als „Frage des Überlebens“

Davos.Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos (Bild) die Bedeutung des Klimaschutzes als Existenzfrage betont. „Die Frage der Erreichung der Ziele des Pariser Abkommens könnte eine Frage des Überlebens für den ganzen Kontinent sein“, sagte Merkel am Donnerstag in Davos. „Deshalb ist Handlungsdruck da.“ Mit den derzeitigen Verpflichtungen der Staaten werde das Ziel nicht erreicht, die Erderwärmung im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter auf 1,5 Grad zu begrenzen. Die Welt müsse gemeinsam handeln, aber jedes Land müsse einen Beitrag leisten. dpa

