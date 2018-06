Merkel legt Veto ein

Anzeige

Klar ist, dass Seehofer das deutsche Asylsystem umkrempeln will. Neben den bereits im Koalitionsvertrag vereinbarten, aber umstrittenen „Ankerzentren“ und einer Neuausrichtung der Entwicklungspolitik auf die Bekämpfung der Fluchtursachen sollte künftig deutlich rigider mit Flüchtlingen umgegangen werden, die an der Grenze ankommen. Seehofer wollte alle zurückweisen, die bereits andernorts in EU-Staaten registriert sind – wie es die ausgesetzte Dublin-Verordnung vorsah.

Doch Merkel will die Schaffung eines einheitlichen Asylsystems voranbringen und darüber mit den Regierungschefs der Europäischen Union Ende Juni in Brüssel beraten. Aus Sicht Merkels kann Europa scheitern, wenn es nicht gelingt, ein gemeinsames Migrations- und Asylsystem aufzubauen. Daher ihr Veto.

