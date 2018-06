Merkel: Müssen im Klimaschutz wieder besser werden

Anzeige

Berlin (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat größere Anstrengungen im Klimaschutz angemahnt. «Wir in Deutschland müssen zugeben, dass wir besser werden müssen», sagte Merkel in Berlin beim Petersberger Klimadialog vor Vertretern aus mehr als 30 Ländern.

Das Land habe sich «sehr ambitionierte Ziele» gesetzt, sagte sie mit Blick auf das Klimaschutzziel 2020, das Deutschland wohl deutlich verpassen wird. «Deshalb haben wir jetzt auch alle Hände voll zu tun, dass wir die Lücke, die sich jetzt ergibt, noch wirklich schließen können.»

Deswegen sei die Kommission für die Vorbereitung des Kohleausstiegs so wichtig, die kommende Woche ihre Arbeit aufnimmt. Die Aufgabe sei, den vom Strukturwandel betroffenen Menschen zu sagen: «Passt auf, es wird sich etwas ändern. Aber wir denken zuerst an euch, und nicht nur an die CO2-Emissionen.» Auch in anderen Bereichen sieht Merkel Nachholbedarf: «Unser großes Sorgenkind in Deutschland ist der Verkehr», sagte sie. Der Altbau-Bestand sei ein «schlafender Riese», Sanierungen könnten viele Emissionen einsparen. In der Landwirtschaft rechnet Merkel nach eigenen Worten noch mit vielen Streitigkeiten.