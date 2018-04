Merkel nicht so stark wie in letzter Amtszeit

Anzeige

Konträr zur Gesamtheit gibt sich das SPD-Wählerlager außerdem optimistisch bezüglich einer grundsätzlichen Erneuerung der Sozialdemokraten, über die parteiintern zurzeit gestritten wird: Dass es der SPD gelingen wird, sich in der Großen Koalition als Partei zu erneuern, glauben nur 31% aller Befragten, aber 55% der SPD-Anhänger, insgesamt 64% (SPD-Anhänger: 41%) glauben das vor dem Hintergrund der Regierungsbeteiligung nicht, 5% (SPD-Anhänger: 4%) wissen es nicht.

Beurteilung von Spitzenpolitikern in Deutschland

Ende April gibt es in den Politbarometer Top 10 eher wenig Bewegung und die Imagewerte der zehn nach Meinung der Bürgerinnen und Bürger wichtigsten Politikerinnen und Politiker verändern sich – wenn überhaupt – nur moderat. Mit Abstand beliebtester Politiker bleibt unverändert der Bundestagspräsident: Wolfgang Schäuble, als Einziger in ausnahmslos allen Parteianhängerschaften mit positivem Ansehen, erzielt auf der +5/-5-Skala (sehr hohes bis sehr geringes Ansehen) den unveränderten Durchschnittswert 1,9. Position zwei hält in der Note ebenfalls unverändert Sigmar Gabriel (1,3), dahinter tauschen Angela Merkel (1,3) und Olaf Scholz (1,0) die Plätze drei und vier. Platz fünf geht weiterhin an Heiko Maas (0,9), der sich genau wie Angela Merkel etwas sichtbarer verbessert. Mit deutlichem Abstand auf den Außenminister, aber nur geringen Bewertungsunterschieden zu den nachfolgenden Positionen, folgt Andrea Nahles (0,3) auf Rang sechs, die sich nach ihrer Wahl zur SPD-Vorsitzenden insgesamt wie auch im SPD-Lager nur wenig verbessern kann. Platz sieben für Ursula von der Leyen (0,3), dann auf der Acht bzw. auf Position neun Sahra Wagenknecht (0,2) und Christian Lindner (0,2), Schlusslicht bleibt Horst Seehofer (0,1).

Probleme in Deutschland

Das wichtigste Themenfeld heißt für die Deutschen weiterhin Flüchtlinge, Asyl, Ausländer bzw. Integration. Bei zwei Antwortmöglichkeiten entfallen 45% aller Nennungen auf diesen Bereich, wenn die Wahlberechtigten vorgabenfrei nach den größten Problemen in unserem Land gefragt werden. Dahinter folgen auf der Problem-Agenda die Themen Rente/Alterssicherung (17%), Soziales Gefälle/Gerechtigkeit/Arm-Reich-Unterschiede (14%), Bildung/Schule (8%), Arbeitsmarkt/Jobs (8%), Gesundheit/Pflege (8%), Umwelt/Klima (6%), Kriege/Frieden/Terror (6%), Kosten/Preise/Löhne (5%) sowie Streit in der Bundesregierung (4%).

