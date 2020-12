Merkel rettet Europas Corona-Milliarden

Brüssel.Die Kanzlerin lässt sich den Triumph nicht anmerken. Als Angela Merkel am Mittag zum Gipfeltreffen ins EU-Ratsgebäude kommt, spricht sie vorsichtig von „Vorarbeiten“, die sie für das Ende der gefährlichen Haushaltsblockade in der Union geleistet habe. Wenn die Regierungschefs jetzt ein Ergebnis erzielten, fügt die Kanzlerin dann aber doch hinzu, sei das natürlich ein „wichtiges Zeichen für die Handlungsfähigkeit der EU“. Viktor Orbán ist da weniger zurückhaltend: Was man mit Deutschland ausgearbeitet habe, sagt der ungarische Premier, sei ein „Sieg des gesunden Menschenverstandes“.

Ein wichtiger Erfolg ist es allemal. Kurz vor einem drohenden Debakel beim EU-Gipfel ist durch Merkels Vermittlung die Blockade des gigantischen 1,8-Billionen-Finanzpakets gelöst – und damit wird auch endlich der Weg frei für die als historisch gefeierten Corona-Aufbauhilfen von 750 Milliarden Euro, die vor allem in Südeuropa dringend erwartet werden. Mit gut 20 Milliarden sollen sie aber auch nach Deutschland fließen.

Orbán und sein polnischer Kollege Mateusz Morawiecki hatten dieses Paket blockiert: Sie wollten verhindern, dass die Milliardentöpfe um eine neue Regelung ergänzt werden, nach der die EU Mitgliedstaaten Fördermittel bei Rechtsstaatsverstößen kürzen kann. Denn der „Rechtsstaatsmechanismus“ würde wohl mit Milliardenstrafen als Erstes Ungarn und Polen treffen, die wegen ihrer Eingriffe in die Unabhängigkeit von Justiz und Medien seit Jahren in der Kritik stehen.

Auch neuen Klima-Kurs gefährdet

Um die Verknüpfung der Gelder mit der Sanktionsdrohung zu verhindern, hatten Orbán und Morawiecki ein Veto gegen die Haushaltsbeschlüsse eingelegt. Dieses Veto drohte auch noch den neuen Kurs beim Klimaschutz zu gefährden. Eine geplante Verschärfung des C02-Reduktionsziels von 40 auf 55 Prozent bis 2030 wollten vor allem osteuropäische Länder nur beschließen, wenn es zusätzliche Milliarden für den Strukturwandel gibt – aber die sind Teil des Haushaltspakets.

Ein Problem vor allem für Merkel, die wegen der deutschen Ratspräsidentschaft eine besondere Verantwortung als Vermittlerin trägt. Mehrere Einigungsversuche der Kanzlerin und ihrer Diplomaten waren gescheitert, doch kurz vor dem Gipfel akzeptieren Orbán und Morawiecki doch noch ein in Berlin ausgetüfteltes Kompromissangebot – nachdem die EU klargemacht hat, dass sie Mittel und Wege finden wird, die Blockade notfalls zu umgehen und zumindest den großen Aufbaufonds ohne Polen und Ungarn zu starten.

Der Kompromiss läuft darauf hinaus, dass der Rechtsstaatsmechanismus erst mit Jahren Verzögerung und zusätzlichen Auflagen angewendet werden kann. In einer politischen Zusatzerklärung wird zugesichert, dass die Sanktionen „fair, unparteiisch und auf Fakten basierend“ angewendet werden sollen und nur dem Schutz des EU-Budgets vor Betrug, Korruption und Interessenkonflikten dienen; das soll angebliche Bedenken ausräumen, die EU könne die Regierungen für ihren politischen Kurs bestrafen. Wichtiger ist aber, dass die EU das Instrument erst anwendet, wenn der Europäische Gerichtshof die Bestimmungen überprüft hat. Orbán kann damit rechnen, dass er vor der Parlamentswahl 2022 keine Kürzung von EU-Geldern befürchten muss.

Warschau und Budapest können Mittelkürzungen nicht verhindern, feiern die Zusicherungen aber als „Sieg“. Der Grünen-Haushaltspolitiker im EU-Parlament Rasmus Andresen meint: „Orbán und Morawiecki drohen als Verlierer vom Platz zu gehen. Anstatt den Rechtsstaatsmechanismus zu verhindern, lassen sie sich jetzt mit einer nicht verbindlichen Erklärung abspeisen.“

© Mannheimer Morgen, Freitag, 11.12.2020