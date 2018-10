Merkel schürt Spekulationen über Abtritt

Kanzlerin Angela Merkel bei einem Wahlkampf-Auftritt in Fulda. © dpa

Berlin/Wiesbaden.CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer rechnet im Fall eines Bruchs der großen Koalition in Berlin nach der hessischen Landtagswahl mit einer raschen Neuwahl im Bund. „Sollte diese Regierung jetzt auseinanderbrechen, wird es auf Neuwahlen herauslaufen“, sagte sie gestern bei einer Veranstaltung der Frankfurter Volksbanken auf eine Moderatoren-Frage. Die Lage der drei Regierungsparteien CDU, CSU und SPD sei angespannt. „Deswegen kann, glaube ich, niemand zu 100 Prozent sagen, wie stabil das bleibt, was sich vor allem an Dynamiken in den einzelnen Parteien entwickelt.“

Zuvor hatte Kanzlerin Angela Merkel in einem Interview mit dem Hessischen Rundfunk Spekulationen über einen möglichen Rückzug angeheizt. Auf die Frage, inwiefern sie ihre Nachfolge selbst vorbereite, antwortete Merkel: „Alle Versuche, dass diejenigen, die heute oder in der Vergangenheit tätig waren, ihre Nachfolge bestimmen wollen, sind immer total schiefgegangen. Und das ist auch richtig so.“

Darüber hinaus betonte Merkel, mit den CDU-Ministerpräsidenten und den jungen Ministern habe die Union ein „tolles Angebot“. Auch gebe es durch ein neues Kabinett, eine neue Generalsekretärin und die Veränderungen in der Unions-Bundestagsfraktion bereits eine neue personelle Aufstellung. Bislang will Merkel auf dem CDU-Parteitag Anfang Dezember in Hamburg erneut für den Vorsitz kandidieren. Eine vorgezogene Neuwahl könnte es etwa geben, wenn Merkel sich nach einem möglichen Austritt der SPD aus der Regierung nicht auf eine Minderheitsregierung stützen will. Kramp-Karrenbauers Äußerungen über eine Neuwahl können auch als Absage an eine Bemerkung von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) gewertet werden. Schäuble hatte erklärt, die deutsche Demokratie sei gefestigt genug, um bei einem Ausstieg der SPD auch eine Minderheitsregierung zu verkraften.

Schäuble sagte gestern am Rande eines Israel-Besuchs auf eine Reporterfrage über Merkel: „Die Position eines gewählten Kanzlers ist in unserer Verfassung sehr stark.“ Zwar stünden die drei Regierungsparteien nicht stark da. Im Vergleich zu Umfrageergebnissen anderer Regierungschefs in Europa stehe sie aber viel stärker da. hag/dpa

