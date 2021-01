Merkel sieht noch Zeit zur Vorbeugung

Berlin.Nur zwei Tage nach den jüngsten Beratungen mit den Ministerpräsidenten zur Corona-Lage hat sich Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Donnerstagmittag erneut an die Öffentlichkeit gewandt. In der Schulfrage sind manche Länder nach den quälend langen Verhandlungen vom Dienstag schon wieder vom gemeinsamen Kurs gegen Corona abgewichen. Das nervt Merkel, sie glaubt, dass unter einem Flickenteppich an Regelungen die Akzeptanz der Maßnahmen leidet.

Die 66-Jährige weiß: Viele Menschen sind mit der Geduld am Ende. Dabei kommt es aus Merkels Sicht gerade jetzt darauf an, dass die Bürgerinnen und Bürger mitziehen. Denn keiner kann sagen, ob die zuerst in Großbritannien und Irland aufgetauchte Mutation auch in Deutschland zuschlägt. Das will die Kanzlerin unbedingt verhindern. „Es ist noch etwas Zeit, um der Gefahr, die in diesem mutierten Virus steckt, vorzubeugen“, wirbt Merkel deshalb eindringlich.

Vorsichtige Strategie

Zwar gebe es auch gute Nachrichten: Die Infektionszahlen gingen etwas zurück, der Impfstoff gebe Hoffnung. Das zeige, „dass die Mühe sich lohnt“. Doch immer noch habe man es mit erschreckend hohen Todeszahlen zu tun. „Das ist furchtbar“, sagt Merkel sehr ernst. „Das sind Schicksale, das sind Familien, die um sie trauern.“

Als es später um die Vorwürfe wegen der Impfstoffproduktion geht, sagt die Kanzlerin, sie betreibe ja keine „Produktionswerke für Impfstoffe“ – deswegen könne sie die Produktion auch nicht garantieren. Beim schwierigen Thema der Öffnung nach dem Lockdown wirbt Merkel für eine vorsichtige Strategie. Auf Rang eins stünden Kitas und Schulen, dies sei „politisch völlig unstrittig“.

Danach werde es natürlich nicht ganz einfach, sagt die Kanzlerin und blickt in die Runde: „Ich würde mal sagen, aus praktischen Gründen müssen wir dann bald die Frisöre rausnehmen.“ Sofort nimmt sie den kleinen Scherz aber wieder zurück, die Bemerkung sei doch „mehr anekdotisch“ gewesen. dpa

© Mannheimer Morgen, Freitag, 22.01.2021