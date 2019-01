Merkel soll bis 2021 Bundeskanzlerin bleiben

Mannheim.Mit hoher Stabilität zum Vormonat finden es 70% (Nov-I: 63%; Dez: 68%) aller Befragten gut, wenn Angela Merkel – wie von ihr erklärt – bis 2021 Bundeskanzlerin bleibt, 27% (Nov-I: 34%; Dez: 29%) finden das nicht gut. Positiv wird der Verbleib Angela Merkels im höchsten Regierungsamt von 88% der Unions-, 71% der SPD-, 54% der FDP-, 68% der Linke- und 84% der Grünen-Anhänger gesehen. Die AfD-Anhänger sehen das mit anteilig 69% überwiegend negativ.

CSU: Parteivorsitzender Markus Söder

Am vergangenen Wochenende wurde Markus Söder zum neuen Parteivorsitzenden der CSU gewählt. Dass er seine Partei erfolgreich in die Zukunft führen wird, glauben 45% aller Befragten sowie 57% der CDU/CSU-Anhänger, 38% (CDU/CSU-Anh.: 31%) sind diesbezüglich skeptisch und 17% der Deutschen (CDU/CSU-Anh.: 12%) können oder wollen nicht abschätzen, wie sich die CSU mit ihrem neuen Parteichef entwickeln wird.

CDU und CSU: Verhältnis nach Führungswechsel

Auf das unionsinterne Verhältnis hat der Führungswechsel bei CDU und CSU nach Einschätzung der Befragten eher positive Folgen: Zwar meinen mit 45% die meisten, dass sich mit den neuen Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer und Markus Söder im Verhältnis zwischen den Schwesterparteien nicht viel ändern wird. Daneben rechnen dann aber 43% mit einer Verbesserung und nur 6% mit einer Verschlechterung des Klimas zwischen den C-Parteien. Speziell in der Unionsanhängerschaft erwarten 34% Kontinuität, 59% prognostizieren ein zukünftiges besseres und 3% ein schlechteres Verhältnis von CDU und CSU mit Kramp-Karrenbauer und Söder.

Ansehen der Parteien in Deutschland

Was ganz allgemein das Ansehen der Parteien in Deutschland betrifft, liegen die Grünen momentan – und ganz anders als vor der letzten Bundestagswahl oder im längerfristigen Mittel – auf Augenhöhe mit der CDU: Auf der +5/-5-Skala („halte sehr viel“ bis „halte überhaupt nichts“ von dieser Partei) werden die Grünen aktuell bei 1,3 verortet, was sich neben hoher Reputation im rot-rot-grünen Lager auch mit inzwischen sichtbarer Wertschätzung im Unionslager erklärt. Die CDU, die umgekehrt von den Grünen-Anhängern deutlich distanzierter gesehen wird, erreicht beim Parteiansehen ähnlich wie im langfristigen Mittel 1,3. Die SPD liegt – im langfristigen Schnitt leicht unterdurchschnittlich – bei 0,7. FDP (0,4) und Linke (-0,3) werden zurzeit etwas bzw. deutlich besser als im Langfristmittel gesehen. Die CSU wird bundesweit mit 0,1 eingestuft und die AfD bei extrem kritischen -3,2, wobei die von Beginn an deutlich negative Reputation dieser Partei im Verlauf der letzten Jahre nochmals erheblich gesunken ist.

Beurteilung von Spitzenpolitikern in Deutschland

In den Politbarometer Top 10 gibt es bei den Imagewerten eher wenig Bewegung; personell gibt es einen Wechsel: Während Außenminister Heiko Maas nicht mehr zu den zehn – nach Meinung der Deutschen – wichtigsten Politikerinnen und Politikern gezählt wird, ist die Linke-Fraktionsspitze Sahra Wagenknecht wieder im Ranking vertreten. Platz eins übernimmt erstmals seit gut einem halben Jahr wieder Angela Merkel, die auf der +5/-5-Skala etwas verbessert mit 1,5 bewertet wird. Auf den Plätzen zwei und drei folgen Wolfgang Schäuble (1,4) und Annegret Kramp-Karrenbauer (1,3), die beide marginal schwächer einstuft werden als zuletzt. Dann – in Rang und Note unverändert – Robert Habeck (1,3) und Olaf Scholz (0,9). Position sechs hält Christian Lindner (0,3), dahinter Friedrich Merz (0,3) sowie Sahra Wagenknecht (0,2) auf Platz acht. Am Ende des Rankings liegen Andrea Nahles (-0,3) und Horst Seehofer (-0,8), die beide wie schon in den vergangenen Monaten von den Deutschen mehr oder weniger deutlich negativ gesehen werden.